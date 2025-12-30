MP में इंसानियत शर्मसार; तीन महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी, घर के सदस्य ने किया दुष्कर्म

संक्षेप: पीड़िता और आरोपी का परिवार एक ही घर में संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। आरोपी की उम्र 30 साल है। पीड़िता और उसके एक ही परिवार का होने की वजह से पुलिस ने फिलहाल आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक तीन महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दरिंदगी को बच्ची के रिश्ते में लगने वाले एक ताऊ ने शराब के नशे में अंजाम दिया। आरोपी शख्स ने बच्ची को खिलाने के बहाने उठाया और अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

एक ही घर में रहते हैं दोनों परिवार पीड़िता और आरोपी का परिवार एक ही घर में संयुक्त परिवार के रूप में रहता है। आरोपी शख्स बच्ची के दादा के बड़े भाई का लड़का है। आरोपी की उम्र 30 साल है। पीड़िता और उसके एक ही परिवार का होने की वजह से पुलिस ने फिलहाल आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है।

मां व दादी ने बच्ची को उठाने से रोका था यह वारदात मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब उस वक्त हुई, जब आरोपी शख्स शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। उस समय बच्ची घर के आंगन में खाट पर सो रही थी। इसी दौरान जब आरोपी ने बच्ची को खिलाने के लिए उठाया तो पीड़िता की मां और दादी ने उसे नशे की हालत में देख उसे बच्ची को वापस रखने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद वह नहीं माना और बच्ची को उठाकर पास के कमरे में ले गया, इसके बाद उसने वहीं पर बच्ची के साथ दरिंदगी की।

परिजनों के आते ही मौके से फरार हुआ आरोपी बाहर मौजूद परिजनों ने जब बच्ची की जोर-जोर से रोने की आवाज सुनी, तो वे भागकर अंदर गए, फिर वहां जो उन्होंने देखा तो इसके बाद तो उनके होश ही उड़ गए। इसी दौरान परिजनों को वहां देख आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने तत्काल पुलिस को इस वारदात की सूचना दी, फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अस्पताल भिजवाया और तीन टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा।