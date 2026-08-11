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MP में होगा औद्योगिक सुरक्षा बलों का गठन, महिलाओं के लिए 2 लाख वाले पुरस्कार की घोषणा; मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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कैबिनेट की बैठक में 'होम स्टे' योजना पर भी बात हुई और मुख्यमंत्री ने इस योजना को ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी पहल बताया, साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत एक हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में पहली बार औद्योगिक सुरक्षा बलों का गठन होने जा रहा है। इस बात का फैसला राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार और इनामी राशि देने की घोषणा भी की है। बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने पदोन्नति के बाद पुलिस विभाग में कई पदों पर नई भर्तियों का रास्ता साफ होने की जानकारी भी दी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार पहली बार प्रदेश में तीन नए औद्योगिक सुरक्षा बलों का गठन करने जा रही है, इसके तहत सबसे पहला सुरक्षाबल खंडवा में गठित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाद में वहां नई पुलिस बटालियन बनाई जाएगी, जिससे कई नए रोजगार भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर पुलिस विभाग में 58 संवर्गों में 27,534 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है, जिसके बाद खाली हुए पदों पर नई भर्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। मंत्री ने बताया कि प्रमोशन के कारण भर्तिया अटकी हुई थीं, लेकिन अब भर्तियों का रास्ता हो जाएगा।

सरकार देगी दुर्गावती पुरस्कार, अवंतीबाई की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई

उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर कैबिनेट ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार और 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की राशि को भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है।

इन मजदूरों को नहीं मिलेगा लाभांश, कैबिनेट में चर्चा

इसके अलावा बैठक में हुई एक अन्य महत्वपूर्ण चर्चा की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में वन प्रबंधन समितियों को हर साल वनोपज से प्राप्त लाभांश दिया जाता है। इस दौरान वनोपज संग्रहण में कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी के साथ लाभांश भी दिया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार इस व्यवस्था में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि वनोपज से प्राप्त लाभांश का वितरण केवल स्थानीय वन समितियों और मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के बीच किया जाए। ऐसे में अन्य प्रदेश से आने वाले मजदूरों को मजदूरी तो पूरी दी जाएगी, लेकिन लाभांश का फायदा उन्हें नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में फैसला भविष्य में लिया जा सकता है।

दुग्ध उत्पादन 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में बलराम कृषि महोत्सव पर भी चर्चा हुई, जो कि पूरे प्रदेश में फिलहाल पूरी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और 15 जुलाई से अब तक 13 आयोजन हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन और सफेद क्रांति (व्हाइट रिवोल्युशन) को बढ़ावा देने पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि देश के कुल दूध उत्पादन में प्रदेश का योगदान करीब 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जिसे हम 20 प्रतिशत पर ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं।

प्रदेश में दो नए एयरपोर्ट का निर्माण जारी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैबिनेट के बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि एयर कनेक्टिविटी के मामले में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि रीवा, दतिया और सतना में एयरपोर्ट तैयार हो चुके हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी है। इंदौर से आबूधाबी के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है, और भोपाल से भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा भोपाल और रीवा से कोलकाता सहित अन्य शहरों के लिए अंतरराज्यीय उड़ान सेवाएं भी शुरू की गई हैं।

होम स्टे योजना को बताया ग्रामीणों के लिए शानदार पहल

कैबिनेट की बैठक में 'होम स्टे' योजना पर भी बात हुई और मुख्यमंत्री ने इस योजना को ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छी पहल बताया। साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इस परियोजना के अंतर्गत एक हजार हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में भोपाल को मेट्रोपॉलिटिन की तर्ज पर विकसित करने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत भोपाल-विदिशा मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। साथ ही पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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