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जबलपुर के दद्दा घाट पर नहाने गए 3 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत, एक साथ बुझे 3 घरों के चिराग

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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जबलपुर के दद्दा घाट पर नहाने गए तीन दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों लड़कों की उम्र 16 से 18 साल के बीच है और वो अपने-अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। पुलिस को घाट पर उनके कपड़े मिले थे।

जबलपुर के दद्दा घाट पर नहाने गए 3 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत, एक साथ बुझे 3 घरों के चिराग

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शनिवार दोपहर को मोहर्रम की छुट्टी पर दद्दा घाट में नहाने गए तीन दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्तों में से एक दोस्त नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया था, उसे बचाने के प्रयास में यह हादसा हुआ है।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीच झाड़ियों में फंसे हुए तीनों लड़कों के शव को ढूंढकर निकला। तीनों की उम्र 16 से 18 साल की बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, जबलपुर में तिलवारा थाना क्षेत्र स्थित दद्दा घाट में दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में नहाने गए तीन किशोर गहरे पानी में चले गए और डूबने से तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। तीनों लड़के गढ़ा के मुजावर मोहल्ला के रहने वाले थे। छुट्टी का दिन होने के चलते तीनों किशोर नदी में नहाने आए थे। नहाने के दौरान वो घाट के पास वॉटर प्लांट क्षेत्र में चल रही खुदाई वाले गहरे हिस्से तक पहुंच गए, जहां पानी अधिक गहरा होने के कारण तीनों डूब गए।

माता-पिता की इकलौती संतान थे तीनों लड़के

मृतकों की पहचान 16 वर्षीय राजा खान, 18 वर्षीय साहिल खान और साबिर के रूप में हुई है। तीनों मुजावर मोहल्ला, गढ़ा स्थित सूपाताल क्षेत्र के रहने वाले थे और तीनों ही अपने-अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे और प्राइवेट नौकरी करते थे।

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नदी के बीच झाड़ियों में फंसे मिले शव

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि एक दोस्त गहरे पानी में चला गया था, उसे बचाने के लिए बाकी दो दोस्त साहिल और साबिर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वह उन्हें भी पकड़कर पानी में खींच ले गया। पुलिस को घाट पर तीनों के कपड़े मिले थे। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई गई। बाद में तीनों के शव नदी के बीच झाड़ियों में फंसे हुए मिले। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय नाविकों और युवकों ने किया रेस्क्यू

तिलवारा थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम के आने से पहले स्थानीय नाविकों और आसपास मौजूद युवकों ने रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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