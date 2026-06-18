नदी में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से मौत, भीषण गर्मी से चाहते थे राहत; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
शादी समारोह में पहुंचे तीन युवक भीषण गर्मी के बीच नदी में नहाने जाते हैं। इस दौरान गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाने पर डूबकर मौत हो जाती है। तीनों भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव में शादी में शामिल होने आए थे। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित पहुज नदी में नहाने गए तीन युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। यह हादसा उस समय हुआ जब भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक दोस्तों के साथ नदी में नहाने पहुंचे थे। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्र और परिवार में शोक का माहौल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मिहोना थाना क्षेत्र के लिधौरा और अतियनपुरा गांव से जुड़े एक दर्जन से अधिक युवक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। भीषण गर्मी के बीच सभी युवक उत्तर प्रदेश के माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुरा स्थित पहुज नदी में नहाने के लिए चले गए। बताया जा रहा है कि नहाते समय कुछ युवक नदी के गहरे हिस्से में पहुंच गए और तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके। इसी दौरान तीन युवक पानी में डूबने लगे।
मौके पर अफरा-तफरी मच गई
साथियों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के माधौगढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया गया।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
काफी मशक्कत के बाद नदी से तीनों युवकों के शव बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची, शादी समारोह का माहौल गमगीन हो गया। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर फैल गई है।
नदी की गहराई का सही अनुमान नहीं था
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी के जिस हिस्से में युवक नहा रहे थे, वहां अचानक गहराई बढ़ जाती है। आशंका जताई जा रही है कि युवकों को नदी की गहराई का सही अनुमान नहीं था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं
फिलहाल पुलिस द्वारा मृतकों की पहचान और घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर नदी और जलाशयों में नहाने के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर कर दिया है।
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