This Dussehra Not Ravan but Shurpanakha dahan Effigies of 11 women including Muskaan and sonam raghuvanshi इस बार दशहरा पर रावण नहीं शूर्पणखा दहन, मुस्कान-सोनम समेत इन 11 'हत्यारिनों' का जलेगा पुतला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़This Dussehra Not Ravan but Shurpanakha dahan Effigies of 11 women including Muskaan and sonam raghuvanshi

इस बार दशहरा पर रावण नहीं शूर्पणखा दहन, मुस्कान-सोनम समेत इन 11 'हत्यारिनों' का जलेगा पुतला

इंदौर में इस साल दशहरे पर अनोखा दहन कार्यक्रम रखा गया है। रावण की जगह शूर्पणखा दहन कार्यक्रम रखा गया है। पोस्टर में मुस्कान और सोनम रघुवंशी समेत 11 उन महिलाओं की तस्वीरें हैं, जिन पर अपनों को मारने के आरोप लगे हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरThu, 18 Sep 2025 11:37 AM
share Share
Follow Us on
इस बार दशहरा पर रावण नहीं शूर्पणखा दहन, मुस्कान-सोनम समेत इन 11 'हत्यारिनों' का जलेगा पुतला

इस बार दशहरे पर इंदौर में अनोखा दहन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एक संस्था ने ऐलान किया है कि वह परंपरागत रावण दहन की बजाय 'शूर्पणखा दहन' का आयोजन करेगा। कार्यक्रम के लिए बाकायदा पोस्टर भी जारी किए जा चुके हैं। पोस्टर में 11 मुखी शूर्पणखा का दहन कार्यक्रम तय किया गया है। इनमें मेरठ की नीले ड्रम वाली मुस्कान और सोनम रघुवंशी समेत 11 महिलाओं की तस्वीरें हैं। आयोजकों का कहना है कि इसका उद्देश्य दर्शकों को यह संदेश देना है कि बुराई चाहे किसी भी रूप में हो, उसका अंत निश्चित है।

ये आयोजन संस्था पौरूष द्वारा महालक्ष्मी ग्राउंड पर किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष अशोक दशोरा ने बताया कि इस बार हमने रावण दहन की थीम को बदलकर दशहरा पर शूर्पणखा दहन रखी है। सवाल रावण का नहीं है, बुराई का है। पिछले दिनों में देशभर में कई महिलाओं ने अपने पति की हत्या की। यह भी एक सामाजिक बुराई है। इसलिए हमने ऐसा कार्यक्रम करने का सोचा है।

ये भी पढ़ें:सोनम रघुवंशी को नहीं मिली बेल, पुलिस ने जब गिनाए कारण तो कोर्ट ने ठुकराई अर्जी

11 तस्वीरों वाली शूर्पणखा

उन्होंने आगे कहा कि हमने देशभर की 11 ऐसी पत्नियों को चुना है, जिन्होंने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इसलिए दशहरा पर्व पर शूर्पणखा का दहन किया जाएगा और दस शीशों में दस ऐसी हत्यारिन पत्नियों के मुख लगाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी इस आयोजन के पोस्टर 'मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाएं'के नाम से वायरल हो रहे हैं।

राजा रघुवंशी के घरवालों को भी न्योता

दशोरा ने बताया कि मुख्य चेहरा सोनम रघुवंशी का होगा। इस दहन कार्यक्रम में सोनम ने जिस पति राजा की बेरहमी से हत्या की थी, उसके परिजन समेत रघुवंशी समाज के लोग भी शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रचार-प्रसार के लिए दर्जनों बैनर्स जारी किए जा रहे हैं। ये बैनर्स ऑटो रिक्शा, मैजिक और अन्य वाहनों पर लगाए जाएंगे और पूरे शहर में ऑडियो अनाउंसमेंट के साथ घुमाए जाएंगे।

इनकी तस्वीरें लगाई

संस्था ने 11 मुखी पुतला तैयार किया है। इनमें सोनम रघुवंशी (इंदौर), मुस्कान (मेरठ, नीले ड्रम में पति को मारकर डालने वाली), हर्षा (राजस्थान), निकिता सिंघानिया (जौनपुर), सुष्मिता (दिल्ली), रविता (मेरठ), शशि (फिरोजाबाद), सूचना सेठ (बेंगलुरु), हंसा (देवास), चमन उर्फ गुडिय़ा (मुंबई) और प्रियंका (औरैया) शामिल हैं।

जुलूस भी निकालेंगे

दशोरा ने बताया कि दहन के पूर्व बॉम्बे अस्पताल चौराहा से शूर्पणखा और उसकी सेना का जुलूस ढोल-नगाड़ों के साथ निकाला जाएगा जो महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड पहुंचेगा जहां दहन होगा। दहन का वक्त शाम 6.30 बजे होगा।

रिपोर्ट - हेमंत

sonam raja Raghuvanshi Dussehra Muskan
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|