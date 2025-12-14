Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़third cheeta sanctuary in madhya pradesh announce cm mohan yada
MP में तीसरा चीता अभयारण्य, मोहन यादव ने किया ऐलान; जगह भी बताई
संक्षेप:
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। एमपी में चीतों के रहने के लिए एक और अभयारण्य बनाया जाएगा। अगले साल मॉनसून में नौरादेही का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य में चीतों को छोड़ा जाएगा।
Dec 14, 2025 10:26 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। एमपी में चीतों के रहने के लिए एक और अभयारण्य बनाया जाएगा। अगले साल मॉनसून में नौरादेही का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य में चीतों को छोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी है। इस तरह वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य एमपी का तीसरा चीता अभयारण्य बन जाएगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|