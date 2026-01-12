Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Thieves flee with goods worth lakhs in MP caught by police due to gutkha
MP में लाखों का सामान ले उड़े चोर, गुटखे की वजह से चढ़ गए पुलिस के हत्थे

MP में लाखों का सामान ले उड़े चोर, गुटखे की वजह से चढ़ गए पुलिस के हत्थे

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को उनके गुटखा खाने की लत ने पकड़वा दिया।

Jan 12, 2026 02:09 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को उनके गुटखा खाने की लत ने पकड़वा दिया। चोरी के बाद नकाबपोश बदमाश ने गुटखा खाने के लिए मूंह खोला, तभी उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उसकी पहचान कर उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रीवा के सिटी कोतवाली थाने के उपरहटी निवासी सर्राफा व्यापारी विनोद कुमार खंडेलवाल, 6 जनवरी की शाम अपने घर का दरवाजा बंद कर मोहल्ले में सामान लेने चले गए थे। उसी दौरान शातिर बदमाश घर में घुसकर दुकान में पहुंचा और वहां रखे, चांदी के जेवर लेकर चंपत हो गया। भागते समय उसके कुछ जेवर रास्ते में गिर गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने उस रोड में लगे कई सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। एक कैमरे में घटना को अंजाम देने वाला बदमाश वारदात के चंद मिनट पहले, अपना चेहरा खोलकर गुटका खाते हुए नजर आया।

पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान तरहटी निवासी राजेश सोनी के रुप में की। पुलिस ने उक्त आरोपी को पूछताछ के लिए पकड़ा तो उसने अपने साथी फोर्ट रोड निवासी चिराग बाधवानी उर्फ चिकू के के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से करीब तीन लाख रुपए कीमत के जेवरात बरामद हुए है। पुलिस द्वारा आरोपियों की अन्य घटनाओं में भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी ने घटना को चेहरा बांधकर अंजाम दिया था लेकिन उसकी गुटखा खाने की लत ने उसे पकड़वा दिया, आरोपी ने गुटखा खाने के लिए मुंह खोला और उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद आरोपी पुलिस के हांथ लग गया।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|