15 अगस्त को बंद रहेंगे भोपाल के ये रास्ते, घर से निकलने से पहले जान लें रूट प्लान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान परेड, पदक वितरण और अन्य तैयारियों की जांच की गई। समारोह के लिए 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से शहर में ट्रैफिक डायवर्सन लागू किया गया है, जो इस प्रकार है।

टीटी नगर न्यू मार्केट से रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड ट्रैफिक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मिनी और बड़ी बसें अपैक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड ऑफिस चौराहा, प्रेस कॉम्प्लेक्स, बीएसएनएल तिराहा, ईओडब्ल्यू ऑफिस, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-1, मैंदा मिल तिराहा, सुभाष नगर आरओबी ब्रिज, प्रभात चौराहा, बोगदापुल से होकर आ-जा सकेंगी।

रोशनपुरा से बाणगंगा चौराहा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि केएन प्रधान तिराहा, पुराना मछलीघर-खटलापुरा मार्ग, पीएचक्यू तिराहे से लोग आ-जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सुबह के समय में इन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।