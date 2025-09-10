There will be heavy rains in 5 districts of MP today, IMD has issued orange alert MP के 5 जिलों में जमकर बरसेगा मॉनसून, IMD ने जारी की चेतावनी; अगले दिन के लिए भी अलर्ट जारी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़There will be heavy rains in 5 districts of MP today, IMD has issued orange alert

पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में अधिकतम तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वे जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में सामान्य से 2 डिग्री तक अधिक रहे एवं शेष सभी संभागों के जिलों में सामान्य रहे।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेशWed, 10 Sep 2025 02:59 PM
मध्य प्रदेश के ऊपर बनी एक द्रोणिका की वजह से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग दबाव से बारिश हो रही है। इस दौरान कई इलाकों में जोरदार तो कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार देर शाम तक के लिए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही इन जिलों में बिजली की गरज-चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुरम, जबलपुर, मंडला, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों के लिए मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि यह अलर्ट बुधवार रात तक के लिए ही है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश के ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं तो भोपाल, रीवा और सागर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर जबकि नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई, यहां पर 88.3 मिमी पानी गिरा। इस दौरान प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस शहडोल के कल्याणपुर में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ और पचमढ़ी में दर्ज किया गया।

प्रदेश में अगले दो दिन इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

10 सितंबर (बुधवार) के लिए मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है।

11 सितंबर (गुरुवार) को मौसम विभाग ने बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य सभी जिलों में मध्यम से तेज बारिश या फिर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान इन जिलों में आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने की भी उम्मीद है।

प्रदेश में बीते दिन हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में)

पचमढ़ी 88.3, भोपाल (अरेरा हिल्स) 64.8, तमिया 50.2, बिछिया 49.2, मोहनखेड़ा (राजगढ़) 45.4, भोपाल 41.6, केवलारी 41, चन्नौड़ी 41, मटियारी 40, जैसीनगर 40, पुष्पराजगढ़ 36.8, बेगमगंज 35.5, चांद 35.2, शाहनगर 34.2, सोहागपुर-नर्मदापुरम 32, अमरकंटक 31.8, नैनपुर 30.6, सागर 29.6, बरघाट 28.3, पठारी 28.0, जैसो 26.0, माड़ा 26.0, शाहपुर 25.2, कोतमा 25, रायसेन 23.6, रहटगढ़ 23.1, दमोह 21, हर्राई 20.2, सिलवानी 19.6, मुलताई 19.2, घोड़‌ाडोंगरी 19, छिंदवाड़ा 16.8, बनखेड़ी 16.4. बटियागढ़ 16, मलाजखंड 14.8, बुढ़ार 14, सीहोर 13.3, अमरवाड़ा 13.2, चौराई 13.2, अमरपाटन 13, मझौली 13, नबीबाग 12.5, प्रभातपट्टन 12.4, परसवाड़ा 12.3, देवरी-सागर 12.3, आमला 12, रीठी 12, खुरई 12, सिरोज 12, डिंडोरी 11.2, गौहरगंज 11, श्यामपुर 11, टिमरनी 10.4, बरेली 10.4 और बजाग में 10 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

प्रमुख मौसमी परिस्थितियां

अवदाब (डिप्रेशन) उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर 24.8 डिग्री उत्तर अक्षांश और 65.5 डिग्री पूर्व देशांतर के पास, कराची (पाकिस्तान) से 170 किमी पश्चिम, हैदराबाद (पाकिस्तान) से 300 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम और नलिया (गुजरात) से 390 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और अगले 6 घंटों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। वर्तमान में मॉनसून ट्रफ़, माध्य समुद्र तल पर उत्तर-पूर्वी अरब सागर और संलग्न दक्षिणी पाकिस्तान पर बने अवदाब, भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

