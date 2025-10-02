The young man kept on suffering, the SI first washed the car, then wrote a complaint. खून से लथपथ हाल में तड़प रहे युवक के भाई से SI ने साफ कराई कार, फिर लिखी शिकायत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
खून से लथपथ हाल में तड़प रहे युवक के भाई से SI ने साफ कराई कार, फिर लिखी शिकायत

आरोप है कि श्यामू के सिर में चोट लगी थी, वह अपने भाई के साथ शिकायत लिखाने पहुंचा तो पुलिस वाले ने उसे बाल्टी, पानी और कपड़ा थमाते हुए पहले गाड़ी साफ कराई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन लिया गया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भिंडThu, 2 Oct 2025 05:24 PM
मध्य प्रदेश के भिंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो पक्षों में विवाद के बाद शिकायत लिखाने पहुंचे फरियादी से सब इंस्पेक्ट ने गाड़ी धुलवाई। आरोप है कि श्यामू के सिर में चोट लगी थी, वह अपने भाई के साथ शिकायत लिखाने पहुंचा तो पुलिस वाले ने उसे बाल्टी, पानी और कपड़ा थमाते हुए पहले गाड़ी साफ कराई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक्शन लिया गया है।

मामला दबोह थाना क्षेत्र के बरथरा गांव का है। यहां खेत में मकान निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें रामू और श्यामू परिहार नामक दो भाइयों के बीच मारपीट हो गई। हमले में श्यामू के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। सुबह दोनों भाई शिकायत दर्ज करने थाने पहुंचे थे। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह मांझी ने रामू की शिकायत नहीं सुनी। एसआई ने खुद ही उसे बाल्टी, पानी और कपड़ा लाकर दिया और कहा कि पहले कार साफ करो, इसके बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी।

वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फरियादी थाने में पुलिस की गाड़ी साफ कर रहा है, जबकि उसका भाई घायल हालत में पास में बैठा है। वीडियो सामने आने के बाद जांच हुई। दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि वीडियो की पुष्टि हो गई है। इसके बाद भिंड एसपी असित यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

बताते चलें कि कुछ दिन पहले भी दबोह थाने में शराब दुकान से जुड़े एक मामले में भी बवाल हुआ था।आरोप था कि एक एएसआई और नगर रक्षा समिति के सदस्य ने शराब दुकान के कर्मचारी से गाली गलौज की थी और फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी थी।इस मामले में भी एसपी ने जांच के आदेश दिए थे।

रिपोर्ट- अमित गौर

Madhya Pradesh
