पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर पति का कराया मर्डर, बागेश्वर धाम दर्शन के बहाने किया काम तमाम

Feb 24, 2026 07:44 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के चारुल थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात सब की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक कल्याण सिंह (39 वर्ष) की हत्या उसकी पत्नी हेमलता ने अपने प्रेमी दोस्त अमित सूरी के साथ मिलकर की थी।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के चारुल थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात सब की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक कल्याण सिंह (39 वर्ष) की हत्या उसकी पत्नी हेमलता ने अपने प्रेमी दोस्त अमित सूरी के साथ मिलकर की थी। शराबी पति की मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने उसे डबरा में दर्शन के बहाने बुलाया और गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वर्तमान में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस जांच में और कड़ाई से पूछताछ हुई तो मृतक की पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पति शराब के नशे में करता था मारपीट

आरोपी पत्नी ने पुलिस को बताया- उसका पति शराब के नशे में आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। पैसों की मांग करता था। इस रोज-रोज के मारपीट से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी थी। इसी दौरान उसने अपनी यह परेशानी अपने मित्र अमित सूरी, निवासी शिंदे की छावनी ग्वालियर को बताया। इसके बाद अमित ने पति को रास्ते से हटाने में उसकी मदद करने की बात कही।

बागेश्वर धाम दर्शन के बहाने बुलाया और कर दिया मर्डर

आरोपी महिला के दोस्त अमित सूरी और हेमलता ने एक प्लान बनाया की अपने पति को वह बागेश्वर धाम दर्शन करने के बहाने बुलाए और फिर गला रेतकर मार दे। हत्या की साजिश के तहत पत्नी ने पति कल्याण को डबरा में बागेश्वर दर्शन के बहाने बुलाया। रास्ते में शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दोनों आरोपियों पत्नी और अमित ने मिलकर पहले कल्याण का गला दबाकर उसे बेहोश किया और फिर उसे सड़क किनारे फेंक दिया।बाद में अमित सूरी ने एक कटार से कल्याण का गला रेत दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पहाड़ी इलाके में बरामद हुई थी लाश

गुलाम ग्राम फुलेरा रोड काला पहाड़ रेंज क्षेत्र में उसका सब बरामद हुआ। अज्ञात शव मिलने से चिरौला पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। मृतक के हाथ पर भी दबाव के दौरान काटने के निशान मिले थे। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ग्वालियर से दतिया तक के सीसीटीवी फुटेज खगाले और साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाल जिससे दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई।

आरोपी महिला की थी दूसरी शादी

पुलिस के अनुसार, मृतक कल्याण सिंह ने वर्ष 2015 में हेमलता के साथ प्रेम विवाह किया था। यह हेमलता की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से दो बच्चे थे, जबकि उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी। कल्याण और हेमलता की कोई संतान नहीं थी। दतिया पुलिस अधीक्षक ने बताया की पुलिस टीम ने हम साक्ष्यप उठकर इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

