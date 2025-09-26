The tongue of the effigy of Kailash Vijayvargiya was purified with Ganga water by congress कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुतले की जुबान को गंगाजल से धोया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़The tongue of the effigy of Kailash Vijayvargiya was purified with Ganga water by congress

कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुतले की जुबान को गंगाजल से धोया

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी नेता और राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विजयवर्गीय की टिप्पणी को लेकर उनके आदमकद पुतले की दो फुट लंबी जुबान का गंगाजल से शुद्धिकरण किया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, भोपालFri, 26 Sep 2025 10:30 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुतले की जुबान को गंगाजल से धोया

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी नेता और राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर विजयवर्गीय की टिप्पणी को लेकर उनके आदमकद पुतले की दो फुट लंबी जुबान का गंगाजल से शुद्धिकरण किया।

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने राज्य के कई जगहों पर प्रदर्शन कर उनका पुतला जलाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर ने अनोखा प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया।

कांग्रेस ने मंत्री की टिप्पणी को लेकर प्रतीकात्मक विरोध करते हुए उनके आदमकद पुतले की दो फुट लंबी जुबान का गंगाजल से शुद्धिकरण किया। जिला कांग्रेस ने कहा कि मंत्री की जुबान से हमेशा संस्कारहीन बातें ही निकलती हैं, इसलिए गंगाजल से उनकी जुबान को धोया गया ताकि आगे वह प्रदेश की भलाई और जनता के हित की बातें करें।

जिला कांग्रेस के घेराव प्रदर्शन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुईं और बहन-बेटियों के अपमान को लेकर मंत्री विजयवर्गीय के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया।

इस विरोध कार्यक्रम में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, प्रदेश कांग्रेस महासचिव संजीव सक्सेना, मनोज शुक्ला, अमित शर्मा, आसिफ जैकी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शबिस्ता जकी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती संतोष कंसाना, सहित वरिष्ठ कांग्रेसजन, पार्षद, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षगण और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|