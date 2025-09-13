The story of love and deception in the Nandini murder case of Gwalior तीसरी पत्नी और पांचवां प्रेमी, ग्वालियर में नंदिनी हत्याकांड के प्यार और धोखे की कहानी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़The story of love and deception in the Nandini murder case of Gwalior

तीसरी पत्नी और पांचवां प्रेमी, ग्वालियर में नंदिनी हत्याकांड के प्यार और धोखे की कहानी

मध्य प्रदेश में प्यार और धोखे की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। इस प्यार और धोखे के खेल में अपने पांचवें प्रेमी की तीसरी पत्नी बनने वाली एक महिला को आखिरकार जान से हाथ धोना पड़ा। पति ने बीच सड़क पर सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 13 Sep 2025 09:19 PM
share Share
Follow Us on
तीसरी पत्नी और पांचवां प्रेमी, ग्वालियर में नंदिनी हत्याकांड के प्यार और धोखे की कहानी

मध्य प्रदेश में प्यार और धोखे की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। इस प्यार और धोखे के खेल में अपने पांचवें प्रेमी की तीसरी पत्नी बनने वाली एक महिला को आखिरकार जान से हाथ धोना पड़ा। पति ने बीच सड़क पर सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नंदिनी हत्याकांड के प्यार और धोखे की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। नंदिनी अरविंद की तीसरी पत्नी थी, वहीं नंदिनी का अरविंद से पांचवा रिलेशन था। अरविंद और नंदिनी ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। बीते कई महीनों से नंदिनी और अरविंद के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिर में अरविंद ने नंदिनी को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया।

शुक्रवार दोपहर को रूप सिंह स्टेडियम रोड पर अरविंद ने नंदिनी केवट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के पीछे प्यार और धोखे की लंबी कहानी सामने आई है। घटना के वक्त नंदिनी के साथ उसके 2 बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक और कल्लू पंचाल भी साथ थे। जैसे ही अरविंद ने रास्ता रोक कर नंदिनी पर कट्‌टा अड़ाया, कल्लू और अंकुश वहां से भाग निकले। इसके बाद अरविंद ने नंदिनी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अरविंद के मुताबिक झांसी की रहने वाली नंदिनी केवट का उससे पांचवां रिलेशन था।

इससे पहले नंदिनी की शादी 10 साल पहले दतिया लांच के ग्राम कैरोना धार निवासी गोटीराम केवट के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके अपने पति के दोस्त छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से भी अवैध संबंध रहे। नंदिनी ने 2017 में अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की दतिया में हत्या कर दी थी।

बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में नंदिनी 4 साल 6 महीने जेल में भी रही। 2022 में जेल से छूटने के बाद वह ग्वालियर आ गई। यहां उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। इसी दौरान नंदिनी आरोपी अरविंद परिहार के संपर्क में आई। उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की। अरविंद की नंदनी से तीसरी शादी थी।

रिपोर्टः अमित कुमार

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|