नाथूराम ने जो पाप किया, वो आतंकवाद...; गांधी-गोडसे पर उमा भारती का बड़ा बयान

नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है, वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं हो सकता। ये शब्द हिन्दुत्व की राजनीति और राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सक्रीय भूमिका निभाने वाली भाजपा की वरिष्ठ राजनेत्री उमा भारती के हैं। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में गांधी-गोडसे पर खुलकर बयान दिए। जानिए उमा भारती ने नाथूराम को लेकर और क्या कुछ कहा?

सबसे पहले आपको बता दें कि जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे फांसी की सजा हुई। घटना के 77 साल बाद भी इस पर सवाल-जवाब और बहस जारी है। इसी सिलसिले में न्यूज चैनल टीवी 9 पर एक इंटरव्यू के दौरान उमा भारती से हिन्दू के आतंकवादी होने से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसमें लोगों द्वारा गोडसे को पहला आतंकवादी होने की बात कहे जाने का जिक्र किया गया।

उमा भारती से पूछा गया, हिन्दू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। इस पर उमा भारती ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है, वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं हो सकता।