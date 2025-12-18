पक्की नौकरी और पगार बढ़ाने का झासा…; ASI के घर काम करने वाली महिला ने लगाए दुष्कर्म के आरोप

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़The promise of a permanent job and a pay raise, A woman working at ASI home alleges rape
यहाँ यातायात थाने में पदस्थ एक एएसआई पर अपने ही घर में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Dec 18, 2025 07:33 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, हरदा
​जब कानून के रखवाले ही मर्यादा लांघने लगें, तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? मध्य प्रदेश के हरदा जिले से एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया है, यहाँ खाकी वर्दीधारी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। यहाँ यातायात थाने में पदस्थ एक एएसआई पर अपने ही घर में काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे धमकाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

​शोषण करने का यह मामला हरदा के अन्नापुरा मोहल्ले का है। यहाँ सिविल लाइन थाने में एक महिला ने यातायात थाने में पदस्थ एएसआई सुरेंद्र मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि वह पिछले दो वर्षों से एएसआई के घर पर झाड़ू-पोछा का काम कर रही थी। इस दौरान एएसआई सुरेंद्र मालवीय ने पगार बढ़ाने और स्थायी काम पर रखने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। ​पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी एएसआई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC-ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हरदा के एडिशनल SP ​अमित कुमार मिश्रा ने बताया, पुलिस ने अपराध क्रमांक 410/25 के तहत धारा 69 (गलत तरीके से संबंध बनाना), 351(3) (धमकाना) बीएनएस, और SC-ST एक्ट की धारा 3(2)(v), 3(2)(V-A) के तहत मामला दर्ज किया है।

रिपोर्ट- विजय यादव