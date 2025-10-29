नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अमजद के घर पर चला बुलडोजर, मृत बच्चे के जन्म के बाद हुआ था खुलासा

Hindustan Hindi News
Wed, 29 Oct 2025 01:21 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, धार
मध्य प्रदेश के धार में दुष्कर्म के आरोपी अमजद के 600 स्कॉयर फीट मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों एक नाबालिग युवती ने मृत बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दुष्कर्म की घटना के खुलासे के बाद से आक्रोशित हिंदू समाज अमजद के खिलाफ एक्शन करने की बात पर अड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार ग्राम पंचायत एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते पंचायत अधिनियम की धारा के तहत आरोपी अमजद के अवैध मकान को ध्वस्त किया गया।

मामला धार जिले के दिग्ठान चौकी क्षेत्र का है। बांग्ला बिलोद में बीते दिनों में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। नाबालिग ने मृत शिशु को जन्म दिया था। शिशु का जन्म होने के बाद दुष्कर्म का खुलासा हुआ था। आरोप लगा कि दुष्कर्म के बाद पीड़ित गर्भवती हो गई। आरोपी अमजद को गिरफ्तार किया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद हिंदू समाज में आक्रोश देखा जा रहा था। वहीं आरोपी अमजद के मकान को तोड़ने की मांग की गई थी। इसमें मंगलवार को जब मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई तो एक जेसीबी मशीन से अवैध मकान को तोड़ा गया।

हिंदू नेता निर्भय सिंह पटेल ने बताया कि पहले भी चौकी पर पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें आरोपी अमजद के घर को जमींदोज़ करने सहित अन्य सख्त मांगें शामिल थीं। जिसके चलते आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी बांग्ला बिलोद निवासी अमजद के अवैध निर्माण को जमींदोज़ किया। उक्त कार्रवाई के दौरान सागौर थाना और दिग्ठान चौकी का पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम बिल्लौद में मौजूद रहा।

थाना प्रभारी सागौर प्रकाश सरोदे ने बताया कि पंचायत ने सूचने दी थी कि एक अवैध मकान को गिराया जाना है,सुरक्षा की दृस्टि से पुलिस बल लगाया गया है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अनीता बरेठा, आरआई दिलीप शाकल्य, सागौर थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे, पटवारी, सरपंच, सचिव व दिग्ठान चौकी प्रभारी अजीतसिंह पंवार बल के साथ मौके पर उपस्थित थे।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव