MP में मंदिरों के सजावट-श्रृंगार पर सरकार देगी 1.50 लाख तक के इनाम, CM मोहन यादव

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनSun, 17 Aug 2025 09:49 AM
जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। राज्य की मोहन सरकार द्वारा मंदिरों की सजावट और श्रृंगार के लिए पुरस्कार देने की बात कही है। पुरस्कार की राशि 51 हजार से लेकर 1.50 लाख रुपये तक रहने वाली है। इस तरह सरकार द्वारा कुल 15 पुरस्कार दिए जाने की बात सामने आई है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में सीएम यादव ने अपनी पत्नी के साथ दर्शन-पूजन किए थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम यादव द्वारा पुरस्कारों के ऐलान किए गए। मंदिरों में आकर्षक साज-सज्जा एवं श्रृंगार के लिए सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए के तीन पुरस्कार, एक लाख रुपए के पांच पुरस्कार एवं 51 हजार रुपए के सात पुरस्कार, कुल 15 पुरस्कार दिए जाएंगे।

एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि रायसेन जिले के महलपुर पाठा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। यादव ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गैरतगंज, जिला रायसेन में 136 करोड़ रुपये से अधिक के 90 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इस समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि रायसेन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है, जहाँ युवाओं व महिलाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबों की जिंदगी बदलेगी और किसानों को सम्मान मिलेगा।

उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली में दर्शन-पूजन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। सीएम यादव ने लिखा, यह ऐसी तपोस्थली है, जहां भगवान कृष्ण बनकर आये और श्रीकृष्ण बनकर गए। यहां कण-कण में भगवान श्रीकृष्ण की ऐसी पावन अनुभूति है, जिसका प्रभाव जीवन को धर्म, नीति और कर्मयोग की दिव्य शिक्षा से परिपूर्ण करता है।

