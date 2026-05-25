वो दिन दूर नहीं जब EMI पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल: MP से भाजपा सांसद की पत्नी की पोस्ट हुई वायरल
अपनी पहली पोस्ट को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने लिखा कि, ‘माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलना हमारा कर्तव्य है। जो लोग नहीं निभा रहे वही उस पोस्ट को गलत समझ रहे है। हम सबको एक साथ होकर इस कठिन समय को निकालना है।’
मध्य प्रदेश की खजुराहो संसदीय सीट से सांसद और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा द्वारा शेयर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया है। इस पोस्ट में उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दामों में हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा था कि वह वक्त दूर नहीं है, जब अन्य लोन की तरह पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए भी बैंक EMI पर लोन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह कहते हुए इस दौर को इतिहास का सबसे खराब दौर बताया था, कि लड़ कोई और रहा है और नुकसान आम जनता का हो रहा है। हालांकि जब उनकी इस पोस्ट पर बवाल मच गया तो उन्होंने सफाई देते हुए एक अन्य पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पोस्ट का सरोकार किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार से नहीं है, बल्कि वह तो केवल आगामी समस्या के विषय में चेतावनी देने और प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे आह्वान का पालन करने को लेकर थी। जिसे काफी लोगों ने गलत नजरिए से पेश किया। उन्होंने कहा कि कृपया मेरी पोस्ट को पढ़ें, समझें और समझदार बनें।
इससे पहले अपनी पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि, 'हम उस समय में है कि वो दिन दूर नहीं कि बैंक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के साथ पेट्रोल और डीजल लोन भी उपलब्ध कराएंगे। 10% EMI (हर महीने भरी जाने वाली एकसमान किश्त) के साथ। ये दौर बड़ा खराब है इतिहास का, लड़ाई किसी की, युद्ध किसी का, लेकिन नुकसान आम जनता का।'
हालांकि उनकी पहली पोस्ट को लोगों ने केंद्र सरकार की आलोचना की तरह लिया और वह तुरंत ही वायरल हो गई। विपक्षी नेताओं ने भी उनकी पोस्ट को यह कहकर शेयर किया कि भाजपा सांसद की पत्नी भी महंगाई पर तंज कस रही है। ऐसे में स्तुति मिश्रा को एक अन्य पोस्ट भी शेयर करना पड़ी, जिसमें उन्होंने पहली पोस्ट को लेकर सफाई दी।
'हम सब हैं दाम बढ़ने की वजह'
अपनी दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे युद्ध के चलते तेल आपूर्ति में कमी और सभी तेल पदार्थों के दाम बढ़ने का कारण हम सब है। मेरी पोस्ट उन सभी लोगों के लिए थी जो इस राष्ट्रीय समस्या को दरकिनार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आवाहन पर नहीं चल रहे, हम सब देशवासियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी उन नियमों को पूर्ण रूप से पालन करें जो तेल की खपत को कम करें और इस समस्या के समय राष्ट्रीय सहभागिता दें।'
'आगामी समस्या को लेकर थी मेरी पोस्ट'
पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा, 'नि:संदेह यदि हम सब मिलकर उन नियमों को ध्यान से पालन करें तो कीमत में वृद्धि नहीं होगी और ना करने पर स्थितियां बिगड़ सकती है। मेरी पोस्ट सभी के लिए एक आगामी समस्या के विषय में चेतावनी थी, परंतु इसे काफी लोगों ने गलत नज़रिए से पेश किया। और जिन्होंने इसे समझा उन सबको साधुवाद।'
पीएम के दिए निर्देशों का पालन करने की अपील की
आगे उन्होंने पीएम मोदी के दिए निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए लिखा, ‘माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलना हमारा कर्तव्य है। जो लोग नहीं निभा रहे वही उस पोस्ट को गलत समझ रहे है। हम सबको एक साथ होकर इस कठिन समय को निकालना है।’
पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि 'किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं। इसे हम सभी देश के नागरिकों की पूर्ण निस्वार्थ भूमिका का प्रश्न है। हम सभी को इसे निभाना है और निभाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि हम इस समय को धीरज से निकालें। कृपया पोस्ट को पढ़े, समझे और समझदार बने।'
कौन हैं स्तुति मिश्रा?
सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा अपने छात्र जीवन के दौरान ABVP में रह चुकी हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात वीडी शर्मा से हुई थी। वर्तमान में वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। वह कई सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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