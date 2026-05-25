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वो दिन दूर नहीं जब EMI पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल: MP से भाजपा सांसद की पत्नी की पोस्ट हुई वायरल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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अपनी पहली पोस्ट को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने लिखा कि, ‘माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलना हमारा कर्तव्य है। जो लोग नहीं निभा रहे वही उस पोस्ट को गलत समझ रहे है। हम सबको एक साथ होकर इस कठिन समय को निकालना है।’ 

वो दिन दूर नहीं जब EMI पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल: MP से भाजपा सांसद की पत्नी की पोस्ट हुई वायरल

मध्य प्रदेश की खजुराहो संसदीय सीट से सांसद और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा द्वारा शेयर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया है। इस पोस्ट में उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दामों में हो रही वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा था कि वह वक्त दूर नहीं है, जब अन्य लोन की तरह पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए भी बैंक EMI पर लोन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह कहते हुए इस दौर को इतिहास का सबसे खराब दौर बताया था, कि लड़ कोई और रहा है और नुकसान आम जनता का हो रहा है। हालांकि जब उनकी इस पोस्ट पर बवाल मच गया तो उन्होंने सफाई देते हुए एक अन्य पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पोस्ट का सरोकार किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार से नहीं है, बल्कि वह तो केवल आगामी समस्या के विषय में चेतावनी देने और प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे आह्वान का पालन करने को लेकर थी। जिसे काफी लोगों ने गलत नजरिए से पेश किया। उन्होंने कहा कि कृपया मेरी पोस्ट को पढ़ें, समझें और समझदार बनें।

इससे पहले अपनी पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि, 'हम उस समय में है कि वो दिन दूर नहीं कि बैंक होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन के साथ पेट्रोल और डीजल लोन भी उपलब्ध कराएंगे। 10% EMI (हर महीने भरी जाने वाली एकसमान किश्त) के साथ। ये दौर बड़ा खराब है इतिहास का, लड़ाई किसी की, युद्ध किसी का, लेकिन नुकसान आम जनता का।'

हालांकि उनकी पहली पोस्ट को लोगों ने केंद्र सरकार की आलोचना की तरह लिया और वह तुरंत ही वायरल हो गई। विपक्षी नेताओं ने भी उनकी पोस्ट को यह कहकर शेयर किया कि भाजपा सांसद की पत्नी भी महंगाई पर तंज कस रही है। ऐसे में स्तुति मिश्रा को एक अन्य पोस्ट भी शेयर करना पड़ी, जिसमें उन्होंने पहली पोस्ट को लेकर सफाई दी।

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'हम सब हैं दाम बढ़ने की वजह'

अपनी दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे युद्ध के चलते तेल आपूर्ति में कमी और सभी तेल पदार्थों के दाम बढ़ने का कारण हम सब है। मेरी पोस्ट उन सभी लोगों के लिए थी जो इस राष्ट्रीय समस्या को दरकिनार करके माननीय प्रधानमंत्री जी के आवाहन पर नहीं चल रहे, हम सब देशवासियों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सभी उन नियमों को पूर्ण रूप से पालन करें जो तेल की खपत को कम करें और इस समस्या के समय राष्ट्रीय सहभागिता दें।'

पत्नी स्तुति मिश्रा के साथ भाजपा सांसद वीडी शर्मा।

'आगामी समस्या को लेकर थी मेरी पोस्ट'

पोस्ट में आगे उन्होंने लिखा, 'नि:संदेह यदि हम सब मिलकर उन नियमों को ध्यान से पालन करें तो कीमत में वृद्धि नहीं होगी और ना करने पर स्थितियां बिगड़ सकती है। मेरी पोस्ट सभी के लिए एक आगामी समस्या के विषय में चेतावनी थी, परंतु इसे काफी लोगों ने गलत नज़रिए से पेश किया। और जिन्होंने इसे समझा उन सबको साधुवाद।'

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पीएम के दिए निर्देशों का पालन करने की अपील की

आगे उन्होंने पीएम मोदी के दिए निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए लिखा, ‘माननीय प्रधानमंत्रीजी के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलना हमारा कर्तव्य है। जो लोग नहीं निभा रहे वही उस पोस्ट को गलत समझ रहे है। हम सबको एक साथ होकर इस कठिन समय को निकालना है।’

वो दिन दूर नहीं जब EMI पर मिलेगा पेट्रोल-डीजल: भाजपा सांसद की पत्नी की पोस्ट हुई वायरल

पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा कि 'किसी व्यक्ति या संस्था या सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं। इसे हम सभी देश के नागरिकों की पूर्ण निस्वार्थ भूमिका का प्रश्न है। हम सभी को इसे निभाना है और निभाएंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि हम इस समय को धीरज से निकालें। कृपया पोस्ट को पढ़े, समझे और समझदार बने।'

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कौन हैं स्तुति मिश्रा?

सांसद वीडी शर्मा की पत्नी स्तुति मिश्रा अपने छात्र जीवन के दौरान ABVP में रह चुकी हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात वीडी शर्मा से हुई थी। वर्तमान में वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। वह कई सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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