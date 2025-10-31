8 दिन बाद बच्चों की शादी होनी थी, समधी के साथ फुर्र हो गई समधन; MP में हैरान करने वाला मामला

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़The children were to be married in 8 days but the sister in law eloped with her brother in law
संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हैरान करने वाला एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़का और लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच शादी से 8 दिन पहले समधन होने वाले समधी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों की शादी सगाई की बातचीत के दौरान दोनों में प्रेम हो गया।

Fri, 31 Oct 2025 06:50 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हैरान करने वाला एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लड़का और लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच शादी से 8 दिन पहले 45 साल की समधन 50 साल के समधी के साथ फरार हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों की शादी सगाई की बातचीत के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। परिवार वालों ने कई जगह उनकी तलाश की। जब दोनों नहीं मिले तो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए महिला की तलाश शुरू की। पुलिस महिला को बरामद कर थाने लेकर पहुंची। महिला ने घर जाने से इनकार करते हुए समधी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। पुलिस ने महिला को काफी समझाया, लेकिन महिला नहीं मानी और समधी के गांव चली गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग हैं और यह व्यक्तिगत मामला है, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

उज्जैन के बड़नगर के ऊंटवासा की रहने वाली महिला 8 दिन से घर से गायब थी। रिश्तेदारों ने कई जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में महिला के बेटे ने बड़नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस की जांच में महिला को गुरुवार को थाने लाया गया। थाने में जब महिला ने बताया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया।

महिल के बड़े बेटे की शादी चिकली के रहने वाले किसान की बेटी से तय हुई थी। दोनों की सगाई और शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच दूल्हे की मां का प्रेम प्रसंग दुल्हन के पिता से शुरू हो गया। अपने बच्चों की सगाई होने से पहले महिला ने अपने पति को छोड़कर होने वाली समधी के साथ घर से भागने का निर्णय लिया। करीब 8 दिन तक दोनों घर से लापता रहे।

मिली जानकारी के अनुसार, बच्चों की शादी की बात के दौरान दोनों में प्रेम हो गया। बच्चों की शादी से पहले ही दोनों घर से भाग गए। पुलिस में शिकायत के बाद समधन को ढूंढ कर लाया गया। महिला ने थाने में भी अपने घर लौटने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी समधी के साथ चिकली गांव चली गई। गांव में इस घटना का पता चलते ही यह चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीणों में बात हो रही है कि लड़के लड़की की शादी का अब क्या होगा?

पुलिस ने बताया कि महिला से पूछताछ में पता चला है कि लड़की की सगाई चिकली गांव में हो चुकी है। दोनों परिवारों में शादी की बात चल रही थी। इस दौरान महिला की समधी से बात होती रहती थी। इस दौरान दोनों में प्रेम हो गया और महिला ने अपने पति को छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। महिला ने घर लौटने से किया इनकार कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
