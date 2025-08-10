Terrorists killed people by asking their religion We Killed seeing their deeds Said Rajnath Singh उन्होंने धर्म देखकर मारा और हमने कर्म देखकर; रामायण का उदाहरण दे राजनाथ सिंह बड़ा बयान, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Terrorists killed people by asking their religion We Killed seeing their deeds Said Rajnath Singh

उन्होंने धर्म देखकर मारा और हमने कर्म देखकर; रामायण का उदाहरण दे राजनाथ सिंह बड़ा बयान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 02:49 PM
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जबरदस्त वार किया। उन्होंने पहलगाम हमने का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवादियों ने भारत में लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा। लेकिन हमने भी फैसला कर लिया था कि हम धर्म देखकर नहीं कर्म देखकर मारेंगे और हमने कर्म देखकर ही मारा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऐसा देश है जहां औरतें चीटी भी नहीं मारती बल्कि उसके लिए अलग से आटा निकाल देती है।

राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवादी यहां आए और लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मारा। हमने भी तय किया कि हम किसी का धर्म पूछकर नहीं मारेंगे, उनके कर्म देखकर मारेंगे, और हमने उन्हें मार डाला। रामायण का उदाहरण देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, जब सीता जी लंका में थीं, तब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे, तो उन्होंने उत्पात मचाया, और जब वे सीता जी के पास पहुंचे, तो उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, "हे हनुमान! आपने यह क्या किया? आपने लंका में इतना उत्पात क्यों मचाया? आपने इतने लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बहुत विनम्रता से बैठे और हाथ जोड़कर सीता जी से कहा, हे माता, जिन मोहि मारा, तिन माई मारे। यानी जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमने उन्हें मार डाला।

राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम की घटना के बाद उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे... ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि धर्म पूछकर मारेंगे। हम किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते हैं

Rajnath Singh Madhya Pradesh pahalgam attack
