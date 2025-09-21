teonthar mla siddharth tiwari said maulana digvijay singh statement creates uproar nsui did hawan in rewa know details दिग्विजय सिंह को ‘मौलाना’ बोल फंसे MLA सिद्धार्थ तिवारी, परिवार में ही हो गया विरोध, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
दिग्विजय सिंह को ‘मौलाना’ बोल फंसे MLA सिद्धार्थ तिवारी, परिवार में ही हो गया विरोध

त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह को लेकर सभा के दौरान मंच से विवादित बयान दे डाला। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मौलाना कहते हुए कहा कि वे कुछ दिन पहले रीवा आए थे। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कहकर बुलाते थे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रीवा/त्योंथरSun, 21 Sep 2025 04:17 PM
दिग्विजय सिंह को ‘मौलाना’ बोल फंसे MLA सिद्धार्थ तिवारी, परिवार में ही हो गया विरोध

त्योंथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने एक कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद विंध्य की राजनीति का पारा हाई हो गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में सिद्धार्थ ने एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसपर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सिद्धार्थ तिवारी के इस बयान पर कहा कि भगवान उन्हें सदबुद्धि दे। आज रीवा में एनएसयूआई की ओर से कोठी कंपाउंड स्थित मंदिर में सिद्धार्थ तिवारी को सद्बुद्धि देने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया।

क्या है पूरा विवाद?

शुक्रवार 19 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा के चाकघाट में स्थित सभा के दौरान विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने दिग्विजय सिंह को लेकर सभा के दौरान मंच से विवादित बयान दे डाला। सिद्धार्थ ने उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहकर संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की नीयत और चरित्र को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मौलाना कहते हुए कहा कि वे कुछ दिन पहले रीवा आए थे। ये वही नेता हैं जो ओसामा जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कहकर बुलाते थे। लगता है ये राहुल गांधी के गुरु भी थे, इसलिए राहुल गांधी भी ऐसी भाषा बोलते हैं।

सिद्धार्थ तिवारी को दिग्विजय सिंह का सद्बुद्धि वाला जवाब

इस बयान के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और विरोध भी शुरु हो गया है। सिद्धार्थ तिवारी के बयान के बाद अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिद्धार्थ मेरे पुत्र समान हैं। उनके परिवार से मेरे घनिष्ठ संबंध थे और रहेंगे। पुत्र "सपूत" या "कपूत" हो सकता है। पिता कभी कुपित नहीं हो सकता, सिद्धार्थ को ईश्वर सदबुद्धि दे।

यही नहीं, विधायक सिद्धार्थ तिवारी के परिवार में ही लोग इस बयान पर एकमत नहीं हैं। उनके दिवंगत चचेरे भाई विवेक तिवारी उर्फ बबला की पत्नी अरुणा तिवारी ने भी उन्हें नसीहत दे डाली। अरुणा तिवारी ने कहा कि बीजेपी में कुछ ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं,जिनको अपने बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करना भी नहीं आता। वो भूल जाते हैं कि जिस घर में आज वो रह रहे हैं, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने ही रखी थी। राजनीति में भी उनको पहली बार मौका दिग्विजय सिंह जी ने ही दिया था और हर विपरीत परिस्थिति में एक पिता बन कर हमेशा अमहिया परिवार के साथ खड़े रहे। एक पिता समान व्यक्ति पर कटुता निकालना जिसने तुम्हें राजनीति सिखाई, यह एक चरित्र का प्रश्न हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन हैं, तो फिर उनकी ओर से दिए गए वक्तव्य भी कैसे समझेंगे, इसलिए अनर्गल व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार हमेशा दूषित रहे हैं और ये दूषित विचार आज मध्य प्रदेश को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं।

aruna vivek tiwari

NSUI ने रीवा में कराया यज्ञ

सिद्धार्थ तिवारी और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को लेकर रीवा में एनएसयूआई ने भी विरोध जताया है। रविवार को रीवा के कोठी कंपाउंड स्थित मंदिर में एन एसयूआई की ओर से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो रखकर सद्बुद्धि यज्ञ किया, और भगवान से प्राथना करी कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे।

रीवा से शादाब सिद्दीकी

