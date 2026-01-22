Hindustan Hindi News
MP के तराना में VHP प्रचारकों के साथ मारपीट के बाद फैला तनाव, गुस्साए लोगों ने शहर में की तोड़फोड़

Jan 22, 2026 10:53 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले की तराना तहसील में गुरुवार शाम दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मारपीट की खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और तराना थाने का घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने शहर में तोड़फोड़ करते हुए कई दुकानों में आग भी लगा दी।

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब एक पक्ष के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के एक प्रचारक और उसके एक साथी के साथ मारपीट कर दी। इस घटना में दोनों घायल हो गए। घायलों को पहले तराना अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया। इसके बाद उन्हें उज्जैन रेफर कर दिया गया। तराना में पुलिस बल ओर उज्जैन से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया।

MP के तराना में VHP प्रचारक के साथ मारपीट के बाद तनाव

कार्रवाई की मांग को लेकर लोग करने लगे तोड़फोड़

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विवाद के बाद गुस्साए लोगों ने बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में तोड़-फोड़ कर दी। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए तराना सहित उज्जैन से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई।

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि शाम करीब 7:30 बजे कुछ लोग हाथों में पत्थर और लाठी-डंडे लेकर आए और बस स्टैंड पर खड़ी बसों पर हमला कर दिया, जिससे 11 बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हिंदूवादी कार्यकर्ता प्रणव मित्तल ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर और रजत ठाकुर के साथ मारपीट की घटना के बाद ही क्षेत्र में तनाव फैल गया।

एसपी ने कही पहचान कर कार्रवाई करने की बात

उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और तराना में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी बल तैनात कर दिया है। बसों में तोड़-फोड़ और मारपीट की घटनाओं को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, वहीं वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

