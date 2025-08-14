tension in madhy pradesh burhanpur after woman killed मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला की हत्या पर तनाव, हिंदू-दलित संगठन उबले, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला की हत्या पर तनाव, हिंदू-दलित संगठन उबले

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार देर शाम एक महिला की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में एक दलित महिला की हथौड़े से पीटकर क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। आरोपी के दूसरे समुदाय के होने की वजह से हिंदू और दलित संगठन उबल पड़े। थाने का घेराव कर हंगामा किया गया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुरThu, 14 Aug 2025 05:32 PM
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार देर शाम एक महिला की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र में एक दलित महिला की हथौड़े से पीटकर क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। आरोपी के दूसरे समुदाय के होने की वजह से हिंदू और दलित संगठन उबल पड़े। थाने का घेराव कर हंगामा किया गया। गुरुवार को बुरहानपुर बंद का ऐलान भी किया गया था। शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों के साथ ही गलियों में भी बंद का असर रहा। कुछ दुकानें खुलीं तो हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बंद करा दिया। कार्यकर्ता आरोपी को फांसी दो के नारे लगा रहे थे।

इधर महिला का पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। महिला की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी। दलित संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने बुराहनपुर विधायक अर्चना चिटनीस भी पहुंचीं, जिन्होंने सीएम से बात कर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने का आश्वासन भी दिया।

यह था हत्या का पूरा घटनाक्रम

बुराहनपुर के सिलमपुरा वार्ड में एक महिला शारदा के सर पर हथौड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। हत्या आरोपी युवक सलीम महिला का परिचित बताया जा रहा है, जोकि महाराष्ट्र के अंतुर्ली जिला जलगांव का रहने वाला है। उसने हथौड़ी से महिला के सिर और शरीर पर कई वार किए थे। महिला की आवाज सुन उसके देवर ने बीच बचाव की कोशिश की थी। लेकिन आरोपी युवक ने उसके साथ भी मारपीट की और फिर खुद ही भाग कर शिकारपुरा थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना से नाराज हिंदू और दलित संगठनों ने देर शाम ही शिकारपुरा थाने पहुंचकर घेराव कर दिया। वे हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। गुरुवार को नगर हंज का ऐलान भी कर दिया। जिसके बाद आज पूरा शहर बंद रहा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पर मिले हथौड़ी से चार वार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला की मौत उसके सिर पर लोहे के भारी हथियार से चार बार वार किया गया था। इस हमले से महिला की सर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अधिक खून बहने से महिला की मौत हुई है। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस मृत महिला के परिवार के पास पहुंची और सांतवना दीं। अर्चना ने घटना पर दुख जताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने और परिवार को सहायता देने की मांग की।

सीएम से मिला है मदद का आश्वासन

बुराहनपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने का कि आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पीड़िता के पांच और तीन साल के छोटे बच्चों को सहारा हो, उसके लिए कुछ राशि शासकीय मदद के रूप में हो जाए, जिसको लेकर उन्होंने सीएम से बात की है। उस पर मुख्यमंत्री ने भी मदद का आश्वासन दिया है।

