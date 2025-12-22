MP के शाजापुर में पुजारी गिरफ्तार, मंदिर में दर्शन को आने वाली नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मंदिर के एक पुजारी पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती के बाद प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र में मंदिर के एक पुजारी पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया है कि 12वीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा से रोजाना मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती थी। इसी दौरान मंदिर के पुजारी कुश शर्मा से उसकी जान-पहचान और दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। पुजारी कभी-कभार छात्रा की मां के फोन पर कॉल कर बात भी करते थे। आरोप है कि दोस्ती बढ़ने के बाद पुजारी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर मिलने बुलाकर मंदिर परिसर में बने अपने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के मुताबिक, 18 दिसंबर की रात करीब 1 बजे पुजारी कुश शर्मा ने छात्रा को मैसेज कर घर के बाहर मिलने बुलाया। छात्रा उसकी बातों में आ गई। रात 2 बजे जब घर के सभी सदस्य सो गए, तब वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकली। कुश शर्मा सड़क पर खड़ा था। वह उसे अपने कमरे में ले गया और वहां जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही यह भी आरोप है कि पुजारी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।

घटना के बाद छात्रा अपने घर लौट आई। उसने हिम्मत करके अपनी मां और भाई को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने उसे अकोदिया थाने ले जाकर पुलिस को शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

शुजालपुर एसडीओपी निमेष देशमुख ने बताया कि अकोदिया निवासी 17 वर्षीय छात्रा ने अपनी मां और भाई के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि आरोपी कुश शर्मा अकोदिया रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी है। वह मंदिर परिसर में बने घर में अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।