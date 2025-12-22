Hindustan Hindi News
MP के शाजापुर में पुजारी गिरफ्तार, मंदिर में दर्शन को आने वाली नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप

MP के शाजापुर में पुजारी गिरफ्तार, मंदिर में दर्शन को आने वाली नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में मंदिर के एक पुजारी पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती के बाद प्रेम जाल में फंसाकर  दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 22, 2025 11:59 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शाजापुर
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अकोदिया थाना क्षेत्र में मंदिर के एक पुजारी पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया है कि 12वीं क्लास की एक नाबालिग छात्रा से रोजाना मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती थी। इसी दौरान मंदिर के पुजारी कुश शर्मा से उसकी जान-पहचान और दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। पुजारी कभी-कभार छात्रा की मां के फोन पर कॉल कर बात भी करते थे। आरोप है कि दोस्ती बढ़ने के बाद पुजारी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर मिलने बुलाकर मंदिर परिसर में बने अपने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायत के मुताबिक, 18 दिसंबर की रात करीब 1 बजे पुजारी कुश शर्मा ने छात्रा को मैसेज कर घर के बाहर मिलने बुलाया। छात्रा उसकी बातों में आ गई। रात 2 बजे जब घर के सभी सदस्य सो गए, तब वह बिना किसी को बताए घर से बाहर निकली। कुश शर्मा सड़क पर खड़ा था। वह उसे अपने कमरे में ले गया और वहां जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही यह भी आरोप है कि पुजारी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह इस घटना के बारे में किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा।

घटना के बाद छात्रा अपने घर लौट आई। उसने हिम्मत करके अपनी मां और भाई को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने उसे अकोदिया थाने ले जाकर पुलिस को शिकायत देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है।

शुजालपुर एसडीओपी निमेष देशमुख ने बताया कि अकोदिया निवासी 17 वर्षीय छात्रा ने अपनी मां और भाई के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि आरोपी कुश शर्मा अकोदिया रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में पुजारी है। वह मंदिर परिसर में बने घर में अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Praveen Sharma

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
