MP में बदले मौसम के बीच अचानक गिरा तापमान, भोपाल में टूटा रिकॉर्ड; अगले चार दिन कैसे रहेंगे हालात?

मध्य प्रदेश के ऊपर बने तीन सिस्टम की वजह से इन दिनों राज्य में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, साथ ही कई स्थानों पर बारिश भी हो रही है। वहीं इसी वजह से प्रदेश के लगभग सभी शहरों के सामान्य तापमान में भी अचानक भारी कमी आ गई है। राजधानी भोपाल में तो गुरुवार का दिन बीते 25 साल में अक्तूबर का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दौरान यहां का अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 7.6 डिग्री कम है। वहीं इंदौर का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 8.8 डिग्री कम है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि राजगढ़, खंडवा और शिवपुरी में दर्ज किया गया। दरअसल प्रदेश के मौसम में यह परिवर्तन अरब सागर में बने डिप्रेशन, बंगाल की खाड़ी में गहरे अवदाब और उत्तर भारत में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। इन्हीं सब वजहों से इस पूरे हफ्ते प्रदेश में बारिश और खराब मौसम का दौर जारी रहेगा। इस दौरान शनिवार को नए महीने की शुरुआत भी बादल छाए रहने और बारिश के साथ होगी।

अगले चार दिन इन जिलों में बारिश की संभावना 31 अक्टूबर के मौसम की बात करें तो IMD ने शुक्रवार को प्रदेश के रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, गुना, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान इन जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बिजली भी गिर सकती है।

1 नवंबर शनिवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुरैना, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बिजली भी गिर सकती है।

2 नवंबर रविवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के रतलाम, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

3 नवंबर सोमवार के लिए विभाग ने धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन जिलों के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहा गुरुवार का मौसम? बीते दिन के मौसम की बात करें तो शुक्रवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा पानी छिंदवाड़ा के तमिया (75 मिमी) गिरा। इसके अलावा अलीराजपुर में 68.4 मिमी, अमरकंटक में 67 मिमी और सिहावल 62.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। गुरुवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री नर्मदापुरम में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री राजगढ़/शिवपुरी/खंडवा में दर्ज किया गया।

बीते दिन प्रदेश में हुई वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) तमिया 75 MM, अलिराजपुर 68.4 MM, अमरकंटक 67 MM, सिहावल 62.6 MM, सिहोरा 58.4 MM, मझौली 57.4 MM, बुरहानपुर 57.2 MM, गंधवानी 57 MM, नेपानगर 56 MM, खकनार 50 MM, सोडवा 48 MM, बाग 48 MM, खरगौन 45.2 MM, पिछोर 45 MM, जबलपुर 44.4 MM, झिरन्या 43 MM, हनुमना 42 MM, ओरछा 41 MM, करांजिया 40 MM, मवई 39.8 MM, भेदर 39 MM, शाहनगर 38.4 MM, खनियाधाना 38 MM, बनखेड़ी 36.8 MM, दतिया 36.4 MM, पन्ना 35.2 MM, बिरसा 35 MM, दही 35 MM, वेंकटनगर 34.7 MM, कट्ठीवाड़ा 34 MM, पुष्पराजगढ़ 32.6 MM, मऊ 32 MM, निवाड़ी 32 MM, पेटलावद 31.6 MM, रायपुरा 31.2 MM, अमरपुर 31 MM, मल्हारगढ़ 31 MM, मनासा 30 MM, पृथ्वीपुर 30 MM, बिजुरी 29.4 MM, जैतहरी 28 MM, नईगढ़ी 28 MM, बरहाई 27.4 MM, बजाग 27 MM. बकाल 27 MM, रावटी 27 MM, डिंडोरी 26.3 MM, बैहर 26.1 MM, बुढ़ार 26 MM, अनूपपुर 25 MM, धार 24.9 MM, बेनीबारी 24.4 MM, मेघनगर 24 MM, आलोट 24 MM, कटनी 23.8 MM, तेंदूखेड़ा-दमोह 23.4 MM, बालाघाट 22.6 MM, बिछिया 22.2 MM, मोहगांव 22.2 MM, सेवढ़ा 22 MM, देवसर 22 MM, पाटन 21.8 MM, थांदला 21.8 MM, गोहद 21 MM, मेहंदवानी 21 MM, मझगांव 21 MM, कोतमा 20 MM, लहार 20 MM, संजीत 20 MM, पवई 20 MM, जपतपुर 20 MM, रीवा-शहर 19.4 MM, बहोरीबंद 19.2 MM, बीरसिंहपुर 19.2 MM, मिहोना 19 MM, चन्नौड़ी 19 MM, गुना 18.5 MM, समनापुर 18.3 MM, किरनापुर 18.2 MM, घंसौर 18 MM, चित्रंगी 17.2 MM, शाहपुरा-डिंडोरी 17.1 MM, रामा 17.1 MM, रौन 17 MM, गोगावां 17 MM