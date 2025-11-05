MP में ‘तेजस्वी’ और 'ओवैसी' को जामुन खिलाकर लगता है अनोखा मेला, इन गधों की हजारों में कीमत

संक्षेप: एमपी के उज्जैन में हर साल गधों का अनोखा और पारंपरिक मेला लगता है। इस साल तेजस्वी और ओवैसी नाम के गधे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। इन गधों की कीमत हजारों में हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में हर साल कार्तिक माह में गधों का पारंपरिक मेला लगता है। इस साल भी इसकी खास अंदाज़ में शुरुआत हुई। क्षिप्रा नदी किनारे आयोजित इस मेले की शुरुआत परंपरानुसार गधों को गुलाब जामुन खिलाकर और पूजा-अर्चना के साथ की गई। रोचक बात गधों के नाम को लेकर है, इस साल सलमान, शाहरुख, तेजस्वी और ओवैसी नाम के गधे मेले में पहुंचे हैं।

गधों के अनोखे नाम इस बार मेले में देशभर के विभिन्न राज्यों से 500 से अधिक गधे और करीब 200 घोड़े बिक्री के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इन गधों के नाम बॉलीवुड सितारों और राजनीतिक नेताओं से प्रेरित रखे गए हैं। इस साल सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, पुष्पा, तेजस्वी और ओवैसी नाम के गधे मेले में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।

हजारों में कीमत मेला प्रभारी कैलाश प्रजापत के मुताबिक, हर साल मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से गधों के नाम रखे जाते हैं ताकि खरीदारों का ध्यान खींचा जा सके। गधों की पीठ पर नाम लिखे जाते हैं जिससे खरीदार उन्हें पहचानकर रुकें और बेहतर कीमत पर सौदा तय करें। व्यापारियों के अनुसार, गधों की कीमत 4,000 रुपये से 15,000 रुपये तक तय की गई है, जो उनकी उम्र और ताकत पर निर्भर करती है। वहीं, छोटे घोड़े 10,000 से 20,000 रुपये तक में बिक रहे हैं। गधों की उम्र और सेहत का अंदाजा उनके दांत देखकर लगाया जाता है।

यह मेला न केवल स्थानीय परंपरा का प्रतीक है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा माना जाता है। आज भी गधे निर्माण कार्यों, ईंट-भट्टों और सामान ढोने जैसे कामों में सबसे सस्ता और भरोसेमंद साधन हैं। चाहें ‘पुष्पा’ नाम का गधा हो या ‘ओवैसी, इस अनोखे मेले में हर नाम खरीदारों की दिलचस्पी और मुस्कान दोनों बढ़ा रहा है।