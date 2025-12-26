शिक्षकों ने स्कूली छात्रों के ठंड में उतरवा दिए कपड़े; कलावा-तिलक लगाने पर भी रोक

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक निजी स्कूल में मासूमों को अर्धनग्न कर घुमाने का मामला सामने आया है। शिक्षकों पर बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए है। मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि होमवर्क नहीं करने पर बच्चों के जबरन कपड़े उतरवाकर उन्हें ठंड में खड़ा किया गया।

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक निजी स्कूल में मासूमों को अर्धनग्न कर घुमाने का मामला सामने आया है। शिक्षकों पर बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए है। मामले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बताया जा रहा है कि होमवर्क नहीं करने पर बच्चों के जबरन कपड़े उतरवाकर उन्हें ठंड में खड़ा किया गया। शिक्षकों का अत्याचार यही नहीं रुका तो उन्होंने बच्चों से मैदान की सफाई तक करवा डाली। शिक्षा हासिल करने आए बच्चों से झाडू लगवाई गई और लगे हाथ पेड़-पौधों में पानी भी डलवा दिया गया।

मामले के सामने आने के बाद शुक्रवार को बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीणों और पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंच गए। यहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे।

शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शुक्रवार को स्कूल प्रिंसिपल और ड्राइवर को हटा दिया है। स्कूल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं और जल्द ही प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की भी संभावना है।

सीहोर जिले के जाताखेड़ा गांव के सेंट एंजेलास स्कूल में स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षक पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत करने का आरोप लगा है, आरोप है कि पिछले दिनों स्कूल की प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने मासूमों बच्चो के कपड़े उतरवाए और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरी क्लासों में घुमाया। इतना ही नहीं, उन्हें मुर्गा भी बनाया गया।

बच्चों ने खुद कैमरे पर आकर इस मामले का खुलासा किया है कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था। यह घटना सामने आते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। इस घटना के बाद, स्कूल के बाहर का माहौल पूरी तरह से उग्र हो गया। मंडी पुलिस को भी शिकायत पत्र सौंपा गया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई के भरोसे के बाद प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए।

जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर ने मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच की शिकायतें सही पाए जाने पर डीईओ ने स्कूल पर तत्काल 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से अलग-अलग बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रिंसिपल और ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं।

सीएसपी अभिनंदना शर्मा ने बताया कि सीहोर के एक निजी स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया है। वायरल फोटो सामने आते ही जाताखेड़ा गांव के ग्रामीण और अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पर जमा हो गए। उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की, हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ आक्रोशित ओर उग्र हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया ओर हालात को काबू में करने के लिए थाना मंडी पुलिस को भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज जैसी नौबत आने से पहले ही भीड़ को नियंत्रित किया गया।