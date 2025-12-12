Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Teacher converts student in MP, father says he now tears up photos of gods and goddesses
MP में टीचर ने किया छात्र का धर्मांतरण, पिता बोले- अब वह देवी-देवताओं की फोटो फाड़ता है, मूर्तियां तोड़ता है

MP में टीचर ने किया छात्र का धर्मांतरण, पिता बोले- अब वह देवी-देवताओं की फोटो फाड़ता है, मूर्तियां तोड़ता है

संक्षेप:

शर्मा ने बताया कि ईसाई धर्म मानने को लेकर रोक-टोक करने पर उसने देवी-देवताओं के फोटो फाड़ दिए और घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। वह अब कहता है कि आप लोग भी धर्म परिवर्तन करोगे तो साथ रहूंगा, वरना अकेला केरल चला जाऊंगा।

Dec 12, 2025 07:28 pm IST
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक माता-पिता ने अपने 15 साल के बेटे की हरकतों से परेशान होकर पुलिस से मदद मांगी है। बेटे की महिला शिक्षक पर उन्होंने ब्रेनवाश कर बेटे का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी टीचर के प्रभाव में आकर वह ना केवल खुद ईसाई धर्म मानने लगा है, बल्कि अब हम पर भी ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा है। माता-पिता का कहना है कि चर्च जाने से रोकने पर वह घर में तोड़फोड़ करता है। साथ ही घर में लगी देवी-देवताओं की तस्वीरों को फाड़ने के अलावा यहां रखी मूर्तियों को भी फेंकने लगा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि परिवार वालों ने छात्र की हरकत पर नजर रखने के लिए अब घर में सीसीटीवी भी लगवा लिया है।

इस मामले को लेकर जबलपुर के आधारताल निवासी सत्यनारायण शर्मा और उनकी पत्नी ने पुलिस से मदद मांगी है। उनका आरोप है कि ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी टीचर और फादर के संपर्क में आने के बाद बेटे का बर्ताव बदल गया। इसके बाद वह ना केवल खुद को ईसाई बताने लगा, साथ ही उसने मंदिर की बजाय चर्च जाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी उनके बेटे को ईसाई धर्म से जुड़े विभिन्न ग्रुपों में जोड़ा जाने लगा।

जिसके बाद परेशान पिता ने हिन्दू संगठनों की मदद से अधारताल थाने में आकर शिकायत दर्ज करवाई है। अधारताल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिता सत्यनारायण का कहना है कि बेटा सेंट जेवियर स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है, और NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आगे उन्होंने बताया कि इसी स्कूल की टीचर पलक सिंह के पास वह ट्यूशन पढ़ता है और फादर के भी संपर्क में रहता है। उनके मुताबिक उनका बेटा हर काम के लिए फादर और टीचर की सलाह लेता है। वह मदद के लिए बार-बार उन्हें फोन करता है और जैसा वह कहते हैं वैसा ही करता है।

शर्मा ने बताया कि ईसाई धर्म मानने को लेकर रोक-टोक करने पर उसने देवी-देवताओं के फोटो फाड़ दिए और घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। वह अब कहता है कि आप लोग भी धर्म परिवर्तन करोगे तो साथ रहूंगा, वरना अकेला केरल चला जाऊंगा।

एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि छात्र के पिता ने थाने में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के लिए उनके बेटे का ब्रेनवॉश किया जा रहा है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं, जिनमें लोहे की रॉड लेकर बेटा धमकाता नजर आ रहा है। परिवार चाहता है कि हम बेटे की काउंसलिंग कराएं, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे। पुलिस से की शिकायत में छात्र के पिता ने धर्मांतरण की आरोपी टीचर पलक सिंह और फादर के मोबाइल नंबर भी दिए हैं। टीचर ने तो अपना मोबाइल बंद कर लिया है, वहीं फादर फोन नहीं उठा रहा है। पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है और टीचर और फादर से पूछताछ करने की बात कही है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

