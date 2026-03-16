'तेरे ईलाज में गई जायदाद'…भैया के ताने से परेशान था कैंसर पीड़ित छोटा भाई; दोस्त संग कर डाली हत्या
नाबालिग कीमोथैरेपी कराने मुंबई गया था। वहां से लौटने के बाद जामपुरा रेलवे लाइन के पास अपनी मौसी के घर पहुंचा। यहां अपने दोस्त अरमान से मिला। उससे बड़े भाई कृष्णकांत को मारने की बात कही।
भिंड में जामपुरा रेलवे लाइन के पास गोली मारकर किसान कृष्णकांत पाराशर की हत्याकांड पर पुलिस ने अहम खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि चंदूपुरा गांव निवासी कृष्णकांत का मर्डर उसके नाबालिग छोटे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर किया। कृष्णकांत का छोटा भाई लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है। हाल ही में मुंबई से कीमोथैरेपी कराने के बाद लौटा था। ईलाज के लिए परिवार को करीब 60 लाख रुपए की संपत्ति बेचनी पड़ी थी। बेटे की बीमारी और आर्थिक बोझ की चिंता में पिता बीमार रहने लगे थे और फरवरी में उनका निधन हो गया था।
कृष्णकांत अक्सर छोटे भाई के इलाज पर हुए खर्च को लेकर उसे ताना मारता था। कहता था कि उसकी वजह से परिवार की संपत्ति बिक गई और पिता चल बसे। इससे छोटा भाई आहत था। उसने अपने दोस्त अरमान खान के साथ मिलकर बड़े भाई को सबक सिखाने की योजना बनाई। नाबालिग कीमोथैरेपी कराने मुंबई गया था। वहां से लौटने के बाद जामपुरा रेलवे लाइन के पास अपनी मौसी के घर पहुंचा। यहां अपने दोस्त अरमान से मिला। उससे बड़े भाई कृष्णकांत को मारने की बात कही।
मौसी के घर मिलने के लिए बुलाया
अरमान ने दो देसी कट्टे और कारतूस का इंतजाम किया। इनमें से एक कट्टा उसने नाबालिग को दे दिया। छोटे भाई ने कृष्णकांत को फोन कर मौसी के घर मिलने के लिए बुलाया। लेकिन रास्ते में ही जामपुरा रेलवे लाइन के पास रोक लिया। यहां दोनों के बीच बहस हुई। हाथापाई के दौरान नाबालिग ने फायर किया लेकिन गोली कृष्णकांत को नहीं लगी। वह भागने लगा तो अरमान ने उस पर फायरिंग की। गोली लगने से कृष्णकांत की मौके पर ही मौत हो गई।
सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए
पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव ने बताया कि परिजन के बयान दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सुराग ढूंढने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, इनमें छोटा भाई दोस्त के साथ दिखा। वह घर से गायब था।
दोस्ती निभाने के लिए उसने गोली चलाई
परिजन ने दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव की बात बताई तो पुलिस का शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग और अरमान पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अरमान खान के पिता हसरत खान की 20 साल पहले हत्या कर दी गई थी। आरोप कृष्णकांत के चाचा अशोक पाराशर पर लगा था। वह बदला लेने के लिए कृष्णकांत के चाचा की तलाश में था। हालांकि पुलिस पूछताछ में अरमान ने बताया कि वह कृष्णकांत को मारना नहीं चाहता था। दोस्ती निभाने के लिए उसने गोली चलाई थी।
रिपोर्ट - अमित कुमार
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