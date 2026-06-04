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राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उतारे उम्मीदवार, मध्य प्रदेश में किसे मिला टिकट?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग-अलग प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। जानिए इस बार किसे मौका मिला है।

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उतारे उम्मीदवार, मध्य प्रदेश में किसे मिला टिकट?

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अलग-अलग प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इन प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और मणिपुर का नाम शामिल है। जानिए भाजपा ने मध्य प्रदेश में किन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है।

भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों से राज्यसभा चुनाव के लिए कुल 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किये हैं। इनमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। एमपी से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया गया है।

चुनाव आयोग (ECI) ने राज्यसभा की 27 सीटों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सोमवार को जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, ये चुनाव 18 जून को होंगे। आयोग के अनुसार, सभी चुनावों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 10 राज्यों में चुनाव होंगे।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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