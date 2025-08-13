tariff war and pok how shivraj singh chouhan targets America and Pakistan with one go know in details टैरिफ वॉर और PoK; शिवराज ने कैसे अमेरिका-PAK दोनों पर एकसाथ साधा निशाना, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेड डील के बहाने इशारों-इशारों में ट्रंप को सुना दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर 144 करोड़ भारतीय एक साथ हो गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिवराज सिंह ने पाकिस्तान को भी बता दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही सबसे बड़ा मुद्दा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, विदिशाWed, 13 Aug 2025 04:19 PM
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का बोझ लादने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो वहीं भारत बातचीत से मसला हल करने की सोच रहा है। सितंबर में संभवत: पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रेड डील के बहाने इशारों-इशारों में ट्रंप को सुना दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर 144 करोड़ भारतीय एक साथ हो गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिवराज सिंह ने पाकिस्तान को भी बता दिया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही अब सबसे बड़ा मुद्दा है।

ट्रंप को स्वदेशी वाला जवाब

मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वदेश सहभागिता और तिरंगा यात्रा संबंधी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शिवराज सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाने पर लिया। नाम लिए बगैर ट्रंप पर खूब निशाना साधा। उन्होंने स्वदेशी चीजों को आगे लाने की अपील करते हुए कहा कि मैं अपने सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि यह समय देश के लिए जीने का है। हमें केवल अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए और स्वदेशी उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे घरों में जो भी सामान आता है, हम यह संकल्प लें कि केवल अपने देश में बनी हुई चीजें ही खरीदें, ताकि रोज़गार के अवसर बढ़ें और अर्थव्यवस्था मजबूत हो।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि आज बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। यह स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का धागा है। संकल्प यही है कि बहनों के जीवन में कोई कष्ट या परेशानी न आए। वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प 2 करोड़ के करीब पहुंच रहा है।

PoK पर एक स्टैंड

उन्होंने आगे कहा कि जो कह रहे हैं कि ऐसा समझौता होना चाहिए,उन्हें दिखा दें कि ये 144 करोड़ लोगों का भारत है,अगर एकसाथ खड़ा हो गया तो दुनिया में इसे नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी समझौता किसानों के हितों के खिलाफ नहीं होगा। भारत अपनी शर्तों पर चलेगा और पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। यह एक अन्यायपूर्ण समझौता था। हमारा पानी पाकिस्तान को दे दिया। हम अपने किसानों के हक का पानी नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मुद्दा सिंधु जल समझौता नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है और वो हमारा है और हमारा ही होगा।

