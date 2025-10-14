Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Tanya Mittal In Trouble who filed Complaint against her

Tue, 14 Oct 2025 09:03 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
बिग बॉस फेम तान्य मित्तल की बढ़ी मुश्किलें, किसने दर्ज करा दी शिकायत

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने शिकायत दर्ज कराई है। फैजान अंसारी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में दी शिकायत में आरोप लगाया कि तान्या मित्तल लगातार झूठे बयान देकर ग्वालियर का नाम खराब कर रही हैं।

फैजान का कहना है कि तान्या मित्तल द्वारा सोशल मीडिया और मीडिया में दिए जा रहे बयानों से समाज में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में प्रशासन उचित कार्रवाई करे।

तान्या मित्तल हाल ही में बिग बॉस 19 के हाउस में एंट्री ली थी।उनके एंट्री लेने के बाद से ही वे अपने बयानों और विवादों को लेकर देशभर में सुर्खियों में रही हैं। तान्या ने बिग बॉस में कहा था कि वह बहुत ही अमीर घर से आती हैं। उनका घर फाइव स्टार और सेवन स्टार होटल से भी महंगा है और बहुत ही लग्जरी है। तान्या ने शो में कहा था कि उनके घर में खाना बनाने से लेकर और भी कामों के लिए कई सारे सर्वेंट्स लगे हैं।उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सुरक्षा में बॉडीगार्ड्स लगे रहते हैं।कारोबार को लेकर भी तान्‍या ने कहा था कि उनका साड़ी से लेकर कई तरह से अलग-अलग कारोबार हैं।

तान्या ने कारों के बारे में बताते हुए कहा था कि उनके पास कई लग्जरी कारों का जखीरा है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी शो में चर्चा की थी। तान्या ने कहा था कि वे कॉफी पीने आगरा जाती हैं और दिल्ली के होटल में दाल खाती हैं।वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी, जिसके बाद तो तान्या ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं।तान्या ने कहा कि जो बिस्किट वह खाती हैं, वो लंदन से आते हैं और वे बकलावा खाने फ्लाइट से दुबई जाती हैं और बकलावा खाने के बाद तुरंत अगली फ्लाइट से वापस लौट आती हैं।

रिपोर्ट- अमित कुमार

