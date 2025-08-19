Tantrik put hot rod on the girl stomach and beat her badly 8th class student dies in MP भूत-प्रेत का साया है; तांत्रिक ने बच्ची के पेट पर लगाई गर्म छड़-बुरी तरह पीटा; 8वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
भूत-प्रेत का साया है; तांत्रिक ने बच्ची के पेट पर लगाई गर्म छड़-बुरी तरह पीटा; 8वीं की छात्रा की दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खौफनाक मामला सामने आया है जहां तांत्रिक क्रिया के दौरान 14 साल की छात्रा की मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जा रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और बच्ची का शव कब्जे में लिया

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरTue, 19 Aug 2025 07:43 PM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खौफनाक मामला सामने आया है जहां तांत्रिक क्रिया के दौरान 14 साल की छात्रा की मौत हो गई। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव ले जा रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और बच्ची का शव कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। उसके पेट पर गर्म छड़ से जलाने और अन्य चोटों के निशान हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

घटना खल्लासीपुरा इलाके में सोमवार की है। 8वीं में पढ़ने वाली रौनक पाल बीमार थी। रौनक की मौत के बाद एक अज्ञात ने पुलिस को फोन कर बताया कि बच्ची के माता पिता ने रिश्तेदार की सलाह पर एक तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक ने बच्ची पर भूत-प्रेत का साया बताया। उसके पेट पर गर्म छड़ लगाई गई। उसे डंडे और झाड़ू से पीटा। लगातार प्रताड़ना के कारण उसकी मौत हो गई।

रौनक के पिता सुनील पाल ने पुलिस को बताया कि पिछले 15 दिनों से बेटी को बुखार था। उसे डॉक्टर को भी दिखा चुके थे, लेकिन आराम नहीं मिला। घर पर ही उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने तांत्रिक क्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया। इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति सिंह तोमर ने बताया कि खल्लासीपुरा निवासी 14 वर्षीय बालिका की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

