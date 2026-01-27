Hindustan Hindi News
इंदौर में होने जा रहा पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल, कब भर सकेंगे उड़ान? कीमत भी जानिए

संक्षेप:

अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं और पैराग्लाइडिंग करने की चाह रखते हैं, तो कमर कस लीजिए। अब आपके शहर इंदौर में आयोजित होने जा रहा है पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल।

Jan 27, 2026 09:47 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान इंदौर
अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं और पैराग्लाइडिंग करने की चाह रखते हैं, तो कमर कस लीजिए। अब आपके शहर इंदौर में आयोजित होने जा रहा है पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। यह फेस्टिवल 2 दिन का होने वाला है। यह फेस्ट 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को इंदौर की प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कोरबन हिल्स में आयोजित होगा। इसे मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

पर्यटन सचिव एवं प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, डॉ. इलैय्या राजा टी. ने बताया कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक विविधता और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा-फूला राज्य है। ऐसे आयोजन राज्य को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर पहचान दिलाएंगे।

संयुक्त निदेशक (एडवेंचर टूरिज्म) डॉ. एस. के. श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि फेस्टिवल के दौरान शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के लोगों के लिए स्पेशल पैराग्लाइडिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मुख्य ट्रेनर कैप्टन मंधर महाजन ने बताया कि सभी उड़ानें सर्टिफाइड ट्रेनरों की निगरानी में और इंटरनेशनल सिक्योरिटी मानकों के अनुसार कराई जाएंगी, ताकि उड़ान भरने वालों को पूरी तरह सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके।

मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब के निदेशक नीरज मुजुमदार ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए स्लॉट सीमित रखे गए हैं। उड़ान भरने की चाह रखने वाले मात्र 2,999 में टैंडम पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं।