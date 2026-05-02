बेटी का ‘बाल विवाह’ रोका तो ‘तालिबानी सजा’, पिता का अपहरण कर पहनाई जूतों की माला; गांव में भी घुमाया
पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यह घटना समाज की उस घटिया मानसिकता पर करारा तमाचा है जो आज भी कानून को अपने जूतों के नीचे रखना चाहती है।
मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ के ग्राम भटकुंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक पिता को सिर्फ इसलिए अगवा कर उसे जूतों की माला पहनाई गई क्योंकि उसने अपनी नाबालिग बेटी का 'बाल विवाह' करने से इनकार कर दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया, किसी ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दे दी।
मामला बढ़ता देख सोनकच्छ थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और पीड़ितों को सुरक्षित छुड़वाया, पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यह घटना समाज की उस घटिया मानसिकता पर करारा तमाचा है जो आज भी कानून को अपने जूतों के नीचे रखना चाहती है।
बेरहमी से मारपीट की गई
उज्जैन के पंवासा निवासी हिम्मत सिंह अपनी पत्नी लीलाबाई के साथ एक गमी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में अपमान उनका इंतजार कर रहा है। आरोपियों ने बीच रास्ते से दंपत्ति को अगवा किया और उन्हें जबरन सिद्दीकगंज के टीबूपूरा ले गए। वहां न केवल उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि अपमान की सारी हदें पार करते हुए उन्हें जूते-चप्पल की माला पहनाई गई। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पीड़ित हिम्मत सिंह ने अपनी नाबालिग बेटी की सगाई आरोपी भादर के बेटे से करने से इनकार कर दिया था।
जूते‑चप्पल की माला पहनाई और गांव में घुमाया
पूरा मामला देवास जिले के सोनकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम भटकुंड का है, जंहा सगाई टूटने से नाराज लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की के माता‑पिता को निशाना बनाया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने पिता के साथ मारपीट के बाद पीड़ित माता‑पिता को जूते‑चप्पल की माला पहनाई और गांव में घुमाया। इस दौरान उन्हें अपमानित किया गया और डराया‑धमकाया भी गया, इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस अमानवीय घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह बेहद गंभीर और अमानवीय घटना है, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज
सोनकच्छ टीआई अजय गुर्जर के मुताबिक, मामला बेहद गंभीर है और चारों आरोपियों के खिलाफ अपहरण समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर दंपत्ति को बापू बंजारा के चंगुल से छुड़ाया है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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