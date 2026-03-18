बाढ़ राहत घोटाले में KBC फेम तहसीलदार अमिता सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की जमानत याचिका
कौन बनेगा करोड़पति से मशहूर हुईं दहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
साल 2021 के श्योपुर बाढ़ घोटाले में आरोपी विजयपुर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ राहत घोटाले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस तरह अब उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
क्या था पूरा मामला
कोर्ट नंबर 13 में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट कहा कि मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही तोमर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को भी निरस्त कर दिया गया। मामला श्योपुर जिले में वर्ष 2021 की भीषण बाढ़ के बाद राहत राशि वितरण में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि बड़ौदा तहसील में 794 प्रभावितों का आकलन किया गया था, लेकिन राहत वितरण के दौरान 127 फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर की गई। आरोप है कि लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि पात्र हितग्राहियों तक पहुंचने के बजाय अन्य खातों में भेज दी गई।
28 पटवारियों पर भी हुआ था केस
इस पूरे प्रकरण में बड़ौदा थाना पुलिस ने तहसीलदार अमिता सिंह तोमर सहित 28 पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।हालांकि कार्रवाई को लेकर भेदभाव के आरोप भी उठ रहे हैं।कुछ पटवारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य के खिलाफ अब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं।
केबीसी से मिली थी फेम
गौरतलब है कि अमिता सिंह तोमर वर्ष 2011 में लोकप्रिय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेकर 50 लाख रुपये जीतने के कारण पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं।सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे घोटाले की जांच और तेज हो सकती है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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