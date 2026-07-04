रेप के बाद हत्या की आशंका, देवर ने बुनी सांप काटने की झूठी कहानी? सूरत से घर बनवाने रीवा आई थी
रीवा में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने देवर पर हत्या और रेप का शक जताया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। महिला के दो बच्चे हैं और वह सूरत में रहती थी।
रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां फूल देवास गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले महिला का रेप किया गया। मृतका के दो बच्चे हैं और वह सूरत में रहती थी।
परिजनों ने मृतिका के देवर पर रेप कर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि महिला के परिजनों को सांप काटने से मौत होने की जानकारी दी गई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही हत्या की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी।
घर बनवा रही थी मगर…
दरअसल 40 वर्षीय मृतका सविता पटेल अपने पति विमलेश पटेल और बच्चों के साथ सूरत में रहती थी, उनके पति वहीं काम करते है। मृतका का गांव में घर बन रहा था, जिसकी छत डलनी थी इसीलिए मृतका गांव आई हुई थी और घर में छत डलवाने का काम करवा रही थी।
संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
ससुराल में उसके देवर और ससुर थे, महिला की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का देवर ही उसे अस्पताल लेकर आया, और मृतका के परिजनों को सूचना दी कि उसे सांप काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो वो गुस्से में अस्पताल पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा शुरू कर दिया।
परिजनों का क्या आरोप है?
परिजनों का आरोप है कि, उसके देवर रमाकांत पटेल ने उसका रेप कर उसकी हत्या कर दी है। और अपनी पत्नी से फोन कर कहलवाया की उसे सांप ने काट लिया है, और इस वजह से अस्पताल लेकर आया गया है। मृतका का देवर ही उसे अस्पताल लेकर आया था, परिजनों का आरोप है कि इन लोगों ने उन्हें चेहरा भी देखने नहीं दिया। परिजनों से इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो जाएगा।
देवर ने रखे मृतका के पैसे?
परिजनों ने अस्पताल में उसके देवर को भी पकड़ लिया, जिसके पास से कुछ रुपये भी मिले है, परिजनों का कहना है कि यह मृतका के है, जिसे उसके देवर ने रख लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलुओं में जांच कर रही है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जिसके बाद हत्या की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। और फिर मामले में आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी।
रिपोर्ट: रीवा से सादाब सिद्दीकी
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