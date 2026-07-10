कौन माई का लाल है जो पैसे नहीं खाता; MP में निलंबित SE ने बताया विभाग में कमीशन का रेट कार्ड, आरोपों पर मचा बवाल
मध्य प्रदेश में सतना जिले की एक जनपद पंचायत के निलंबित सब इंजीनियर का आत्मसम्मान सस्पेंड होने के बाद जाग गया है। क्योंकि निलंबित होने के बाद उन्होंने अपने विभाग में जमकर कमीशनखोरी होने का आरोप लगाते हुए पूरा रेटकार्ड खोलकर रख दिया है।
मध्यप्रदेश में सतना जिले के एक निलंबित संविदा सब इंजीनियर ने सस्पेंड होने के बाद पंचायत विभाग में कमीशनखोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जनपद से लेकर राजधानी भोपाल तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो पैसे नहीं खाता हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद में काम शुरू कराने के लिए सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सहित विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उनका बंधा हुआ कमीशन देना पड़ता है, जो कि 2 से लेकर 10 प्रतिशत तक होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भोपाल स्थित अधिकारियों तक भी यह राशि पहुंचाई जाती है।
सब इंजीनियर ने कहा कहा कि उनके पास इन सब बातों के सबूत भी हैं, जिन्हें उन्होंने अदालत में रखने की बात कही। ये सभी आरोप मझगवां जनपद पंचायत के निलंबित सब इंजीनियर सतीश समेले ने मीडियाकर्मियों से बात करने के दौरान लगाए। इस बारे में उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके वायरल होने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब जब अधिकारियों के रेट कार्ड सामने आ ही गए हैं, तो लगे हाथ मोहन यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए।
'सब इंजीनियर वसूली एजेंट बनकर रह गया है'
निलंबित सब इंजीनियर सतीश समेले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रहे हैं, 'कौन माई का लाल है जो जनपद से लेकर भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसे नहीं ले रहा हो तो अपने बेटे की कसम हनुमानजी के सामने खाए, तो मैं मान जाऊंगा। मैं आज वहां लिया जाने वाला कमीशन स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जनपद में आप जैसे ही चलते हो और जैसे ही काम शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% GRS को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए, 2 से 3% जनपद CEO को चाहिए, इसके अलावा जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, A से लेकर Z किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वह STUM हो, NQUM हो, ये निरीक्षण दल आते हैं, भिन्न-भिन्न ऑफिसों से चाहे कमिश्नरी से आएं, चाहे भोपाल से आएं, चाहे जिले से आएं, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है। वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है।'
'मैं वसूली का हिस्सा रहा, मेरे साथियों से भी कराई जाती है'
आगे उन्होंने कहा कि उनके पास इन सारे आरोपों के सबूत भी हैं, जिन्हें वह कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने कहा, 'तो मैं तो कोर्ट में प्रमाण रखूंगा कि कब-कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है, वो सब इंजीनियर के जरिए वसूली कराई जाती है, उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है।'
'इस दलदल में छोटी मछली से लेकर बड़े-बड़े मगरमच्छ शामिल'
इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के निराधार बताते हुए कहा कि प्रतिशत के दलदल में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे, जो खुद ही कांच के घरों में रह रहे हैं। मुझे 10% बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं, DMF का काम करवाइए या किसी अन्य मद का काम करवाइये, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15 प्रतिशत कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है, कौन दूध का धुला हुआ है, सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दें। तो मेरे ऊपर जो आज पर्सेंट का आरोप लग रहा है, उस पर्सेंटेज के दलदल में नीचे की छोटी मछली से लेकर भोपाल तक के बड़े-बड़े मगरमच्छ सभी शामिल है। तो ये जो पर्सेंट के आरोप हैं, ये पूरी तरह से निराधार है।'
'अधिकारी मलाई मारकर सूटकेस लेकर जाते हैं'
आगे निलंबित इंजीनियर ने कहा, 'जब उसूलों पर आंच आए, तो टकराना जरूरी है, और अगर हम जिंदा इंसान हैं, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए, मेरे जूनून का नतीजा जरूर निकलेगा, फिर शायद समंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा, कि किस तरह से वसूली होती है, किस तरह सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है। और यहां से लेकर भोपाल तक के सारे अधिकारी, आज तक जितने यहां आए हैं, सब मलाई मारकर सूटकेस लेकर जाते हैं।'
सिंघार बोले- यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए
उधर निलंबित अधिकारी की वीडियो सामने आने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 'भाजपा की सरकार में अफसरों के कमीशन का "फिक्स रेट"। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में अफसरशाहों की कमीशनखोरी की खुली पोल। सतना के मझगांव जनपद पंचायत के निलंबित सब-इंजीनियर ने प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों का पूरा रेट कार्ड खोलकर रख दिया। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे प्रशासन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अब जब अधिकारियों के रेट कार्ड सामने आ ही गए हैं, तो लगे हाथ मोहन यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए।'
हालांकि, निलंबित सब इंजीनियर के लगाए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित विभाग या राज्य सरकार की ओर से भी इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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