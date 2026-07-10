Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कौन माई का लाल है जो पैसे नहीं खाता; MP में निलंबित SE ने बताया विभाग में कमीशन का रेट कार्ड, आरोपों पर मचा बवाल

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश में सतना जिले की एक जनपद पंचायत के निलंबित सब इंजीनियर का आत्मसम्मान सस्पेंड होने के बाद जाग गया है। क्योंकि निलंबित होने के बाद उन्होंने अपने विभाग में जमकर कमीशनखोरी होने का आरोप लगाते हुए पूरा रेटकार्ड खोलकर रख दिया है।

मध्यप्रदेश में सतना जिले के एक निलंबित संविदा सब इंजीनियर ने सस्पेंड होने के बाद पंचायत विभाग में कमीशनखोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जनपद से लेकर राजधानी भोपाल तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो पैसे नहीं खाता हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनपद में काम शुरू कराने के लिए सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सहित विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उनका बंधा हुआ कमीशन देना पड़ता है, जो कि 2 से लेकर 10 प्रतिशत तक होता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भोपाल स्थित अधिकारियों तक भी यह राशि पहुंचाई जाती है।

सब इंजीनियर ने कहा कहा कि उनके पास इन सब बातों के सबूत भी हैं, जिन्हें उन्होंने अदालत में रखने की बात कही। ये सभी आरोप मझगवां जनपद पंचायत के निलंबित सब इंजीनियर सतीश समेले ने मीडियाकर्मियों से बात करने के दौरान लगाए। इस बारे में उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके वायरल होने के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मुद्दे पर सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अब जब अधिकारियों के रेट कार्ड सामने आ ही गए हैं, तो लगे हाथ मोहन यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए।

ये भी पढ़ें:देवर ने भाभी का सिर कुचलकर मार डाला, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड

'सब इंजीनियर वसूली एजेंट बनकर रह गया है'

निलंबित सब इंजीनियर सतीश समेले का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वह कह रहे हैं, 'कौन माई का लाल है जो जनपद से लेकर भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो। अगर पैसे नहीं ले रहा हो तो अपने बेटे की कसम हनुमानजी के सामने खाए, तो मैं मान जाऊंगा। मैं आज वहां लिया जाने वाला कमीशन स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जनपद में आप जैसे ही चलते हो और जैसे ही काम शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% GRS को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक यंत्री को चाहिए, 2 से 3% जनपद CEO को चाहिए, इसके अलावा जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, A से लेकर Z किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वह STUM हो, NQUM हो, ये निरीक्षण दल आते हैं, भिन्न-भिन्न ऑफिसों से चाहे कमिश्नरी से आएं, चाहे भोपाल से आएं, चाहे जिले से आएं, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है। वो हम लोग देते हैं। सब इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है।'

ये भी पढ़ें:MP में खूब बरस रहे बदरा, 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट; आंधी की भी आशंका

'मैं वसूली का हिस्सा रहा, मेरे साथियों से भी कराई जाती है'

आगे उन्होंने कहा कि उनके पास इन सारे आरोपों के सबूत भी हैं, जिन्हें वह कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने कहा, 'तो मैं तो कोर्ट में प्रमाण रखूंगा कि कब-कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है, वो सब इंजीनियर के जरिए वसूली कराई जाती है, उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है।'

'इस दलदल में छोटी मछली से लेकर बड़े-बड़े मगरमच्छ शामिल'

इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के निराधार बताते हुए कहा कि प्रतिशत के दलदल में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा, 'ये भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे, जो खुद ही कांच के घरों में रह रहे हैं। मुझे 10% बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं, DMF का काम करवाइए या किसी अन्य मद का काम करवाइये, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15 प्रतिशत कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है, कौन दूध का धुला हुआ है, सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दें। तो मेरे ऊपर जो आज पर्सेंट का आरोप लग रहा है, उस पर्सेंटेज के दलदल में नीचे की छोटी मछली से लेकर भोपाल तक के बड़े-बड़े मगरमच्छ सभी शामिल है। तो ये जो पर्सेंट के आरोप हैं, ये पूरी तरह से निराधार है।'

ये भी पढ़ें:MP: रीवा में पत्नी ने मायके में प्रेमी से कराई पति की हत्या,3 माह बाद मिला कंकाल

'अधिकारी मलाई मारकर सूटकेस लेकर जाते हैं'

आगे निलंबित इंजीनियर ने कहा, 'जब उसूलों पर आंच आए, तो टकराना जरूरी है, और अगर हम जिंदा इंसान हैं, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए, मेरे जूनून का नतीजा जरूर निकलेगा, फिर शायद समंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा, कि किस तरह से वसूली होती है, किस तरह सब इंजीनियर को बलि का बकरा बनाया जाता है। और यहां से लेकर भोपाल तक के सारे अधिकारी, आज तक जितने यहां आए हैं, सब मलाई मारकर सूटकेस लेकर जाते हैं।'

सिंघार बोले- यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए

उधर निलंबित अधिकारी की वीडियो सामने आने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, 'भाजपा की सरकार में अफसरों के कमीशन का "फिक्स रेट"। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार में अफसरशाहों की कमीशनखोरी की खुली पोल। सतना के मझगांव जनपद पंचायत के निलंबित सब-इंजीनियर ने प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों का पूरा रेट कार्ड खोलकर रख दिया। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे प्रशासन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। अब जब अधिकारियों के रेट कार्ड सामने आ ही गए हैं, तो लगे हाथ मोहन यादव जी अपना और अपने मंत्रियों का भी रेट बता दीजिए।'

हालांकि, निलंबित सब इंजीनियर के लगाए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित विभाग या राज्य सरकार की ओर से भी इस संबंध में तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।