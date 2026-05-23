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ट्विशा शर्मा की मौत मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, सोमवार को सुनवाई

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत मामले का खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सोमवार को सुनवाई करेगी। 

ट्विशा शर्मा की मौत मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, सोमवार को सुनवाई

ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। सर्वोच्च अदालत की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी। गौर करने वाली बात यह कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को 'एक युवती की ससुराल में अप्राकृतिक मौत के मामले में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियां' शीर्षक के तहत लिस्ट किया है।

इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर केस की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी। सीएम मोहन यादव की ओर से परिवार को हर मदद का भरोसा दिया गया था।

वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह को अदालत ने 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने रिटायर जज गिरीवाला सिंह के बेटे समर्थ को शुक्रवार को भोपाल जिला न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूदित गुप्ता की अदालत में पेश किया था। इसके बाद वहां से अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने पूछताछ के लिए समर्थ की हिरासत मांगी थी। सुनवाई के दौरान ट्विशा के परिजन अपने वकीलों के साथ कोर्ट में मौजूद रहे।

यही नहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर AIIMS दिल्ली ने शनिवार को 4 वरिष्ठ डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया। ये डॉक्टर ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम करेंगे। टीम एक सरकारी चार्टर्ड प्लेन से भोपाल पहुंची। एम्स दिल्ली में फोरेंसिक मेडिसिन के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में AIIMS दिल्ली के निदेशक को मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा था। यह टीम अपने साथ आधुनिक उपकरणों को भी साथ ले गई है।

बता दें कि ट्विशा 12 मई की रात को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में कथित तौर पर फंदे से लटकी पाई गई थी। भोपाल पुलिस ने ट्विशा के पति वकील समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। 13 मई को ट्विशा का भोपाल एम्स में पोस्टमॉर्टम हुआ था। इसके बाद से उसका डेडबॉडी वहीं रखी गई है।

नोएडा की ट्विशा के माता-पिता ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एम्स दिल्ली में दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की थी। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के वकील अंकुर पांडे ने जांच में खामियों की ओर इशारा किया। उनका कहना था कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया जाना चाहिए क्योंकि सास रिटायर जज गिरिबाला सिंह की बहन भोपाल की सर्जन हैं इसलिए यदि शहर के किसी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने पर वह दूसरी पोस्टमॉर्टम को प्रभावित कर सकती हैं। वकील का यह भी दावा था कि पहली पोस्टमॉर्टम के दौरान सर्जन बहन को एम्स भोपाल के पास देखा गया था।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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