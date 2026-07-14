Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भोजशाला केस में HC के फैसले पर SC करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को दिया यह आदेश

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई जिसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर बताया गया था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

भोजशाला केस में HC के फैसले पर SC करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को दिया यह आदेश

सुप्रीम कोर्ट भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर बताया था। मुस्लिम अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी और वकील निजाम पाशा ने पैरवी की। उन्होंने CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ से गुजारिश की कि याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई जरूरी है।

मुस्लिम पक्ष के वकीलों को यह आदेश

हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने अपीलकर्ताओं के वकीलों से याचिकाओं में मौजूद कमियों को दूर करने का आदेश दिया। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द किसी पीठ के सामने सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा था- सरस्वती मंदिर है भोजशाला

बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई को अपने फैसले में कहा था कि धार जिले का भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। अदालत ने इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर शुक्रवार की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी।

हिन्दू और मुस्लिम पक्ष के क्या दावे?

एमपी हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र और एएसआई भोजशाला परिसर के प्रशासन और प्रबंधन के बारे में फैसला ले सकते हैं। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी की इस इमारत को कमाल मौला मस्जिद बताता है। अपने अपने इन दावों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। विवादित परिसर एएसआई के संरक्षण में है।

हिन्दू पक्ष ने दाखिल की थी कैविएट

एमपी हाई कोर्ट के उक्त फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी ओर हिंदू पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में 'कैविएट' (पूर्व सूचना याचिका) दायर की है। इसमें कहा गया है कि भोजशाला परिसर विवाद मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर उनकी बात सुने बिना कोई आदेश जारी नहीं किया जाए।

कहा था- मस्जिद के लिए राज्य सरकार से कर सकते हैं संपर्क

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंड पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि 11वीं सदी के इस स्मारक का धार्मिक स्वरूप वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है। परिसर का धार्मिक स्वरूप देवी वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर वाली भोजशाला का है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से संपर्क कर सकता है।

ये भी पढ़ें:'फैसला एकतरफा और एकपक्षीय', भोजशाला मामले में HC के आदेश को SC में चुनौती

एएसआई को दी थी ये जिम्मेदारी

हालांकि अदालत ने यह भी आदेश दिया कि भोजशाला क्षेत्र को 1958 के अधिनियम के तहत तीन मार्च, 1904 से ‘संरक्षित स्मारक’ माना जाएगा। धार्मिक प्रवेश के नियमन, संरक्षण और रखरखाव पर एएसआई का पूर्ण पर्यवेक्षण अधिकार होगा। अदालत ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला मंदिर और संस्कृत अध्ययन से जुड़े मामलों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए निर्णय लेने के भी निर्देश दिए थे।

ये भी पढ़ें:भोजशाला में अचानक कब और कैसे 'प्रकट' हो गई वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति!

ASI ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों को दिया था अधिकार

एमपी हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार लंदन संग्रहालय से देवी सरस्वती की प्रतिमा को वापस लाने और उसे परिसर में पुनः स्थापित करने के संबंध में अभ्यावेदनों पर विचार कर सकती है।अदालत ने अपने आदेश में एएसआई के अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा करने और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

ये भी पढ़ें:भोजशाला पर ASI की कार्यप्रणाली से हिंदू फ्रंट में असंतोष, आंदोलन की दी चेतावनी

हिन्दू मंदिर है भोजशाला की इमारत

अदालत ने अपने आदेश में अयोध्या विवाद से जुड़ी पृष्ठभूमि और कानूनी दलीलों का भी हवाला दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से मस्जिद के लिए धार में जमीन की मांग की जाती है तो मध्य प्रदेश सरकार उस पर विचार कर सकती है।अदालत ने कहा कि पुरातत्व और ऐतिहासिक तथ्यों से यह कि साफ है कि संबंधित इमारत एक हिंदू मंदिर और संस्कृत भाषा के अध्ययन का केंद्र है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।