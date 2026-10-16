सुप्रीम कोर्ट ने रोकी भोपाल में ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई, पिता ने क्या की मांग?
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई पर स्टे लगाते हुए ट्विशा के पति और सास को नोटिस भी जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोपाल की सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सीबीआई, ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ट्विशा के पिता की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस मामले की कार्यवाही को मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की ओर से वकील अभिजीत सिन्हा पेश हुए। उन्होंने केस ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्हें मध्य प्रदेश में इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई ना होने की आशंका जताई है। इसकी वजह यह है कि आरोपियों में से एक, गिरिबाला सिंह, एक पूर्व जज हैं और राज्य में उनका काफी प्रभाव है। उन्होंने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए कहा कि वे खुद दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं।
क्या है मामला?
इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत का स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद, मामले की जांच भोपाल पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई। 33 साल की ट्विशा शर्मा, 12 मई 2026 को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गईं। उनकी शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के लगभग पांच महीने बाद उनकी मौत हुई।
ट्विशा के परिवार का क्या आरोप?
ट्विशा के परिवार ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर ट्विशा को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीबीआई के अनुसार बीएनएस की धारा 80(2) दहेज मृत्यु, धारा 85 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता और धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। वहीं धारा 3(5) साझा आपराधिक कृत्य में जिम्मेदारी से संबंधित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 दहेज लेने-देने और धारा 4 दहेज की मांग से संबंधित है।
जांच के दौरान सीबीआई ने आरोपियों के आपसी संपर्क, डिजिटल साक्ष्यों, आवाज के नमूनों और अन्य फोरेंसिक पहलुओं की जांच की। मामले में प्रारंभिक जांच के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
वार्ता से इनपुट
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अदिति शर्मा
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