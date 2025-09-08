Supreme Court orders MP govt to pay 25 lakh compensation to convict jailed beyond sentence 7 साल की सजा और 12 साल जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ₹ 25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Supreme Court orders MP govt to pay 25 lakh compensation to convict jailed beyond sentence

7 साल की सजा और 12 साल जेल में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ₹ 25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी को सजा से ज्यादा समय तक जेल में रखने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की ज्यादा कैद मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 05:09 PM
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जो अपनी वैध सजा से चार साल और सात महीने से अधिक समय तक जेल में रहा। पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को राज्य की सभी जेलों में व्यापक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कैदी अपनी सजा पूरी करने या जमानत मिलने के बावजूद सलाखों के पीछे न रह जाए।

इससे पहले पीठ ने रेप के दोषी सोहन सिंह को लंबे समय तक जेल में रखने को काफी चौंकाने वाला बताया। पीठ ने राज्य की व्यवस्थागत विफलता के लिए कड़ी आलोचना की। पीठ ने कहा कि इस तरह की ज्यादा कैद मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।

यह मामला इस साल की शुरुआत में कोर्ट के ध्यान में आया था। सोहन सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2017 के आदेश के बावजूद अपने लंबे कारावास के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर सात साल कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने तब टिप्पणी की थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह ने अपनी वैध सजा से लगभग आठ साल ज्यादा जेल में बिताए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, सोमवार को राज्य सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नचिकेता जोशी ने स्पष्ट किया कि सिंह इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए जमानत पर रहे थे। उनका अतिरिक्त कारावास लगभग 4 साल 7 महीने का था। सिंह की ओर से वकील महफूज अहसन नाजकी ने इन आंकड़ों की पुष्टि की और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

सिंह की यह पीड़ा दो दशक पुरानी है। सागर जिले के खुरई की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2005 में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1), 450 और 506-बी के तहत रेप करने, घर में जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि, सिंह की अपील पर अक्टूबर 2017 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों का उल्लेख किया। इसमें प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और मेडिकल साक्ष्य का अभाव शामिल था। हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा को घटाकर न्यूनतम सात वर्ष की कठोर कारावास कर दी।

हाई कोर्ट द्वारा सजा में स्पष्ट संशोधन किए जाने के बावजूद, सिंह 6 जून 2025 तक जेल में रहे। हाई कोर्ट के आदेश के लगभग आठ साल बाद और कानूनी तौर पर उन्हें मिलने वाली अधिकतम सजा से कहीं ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही यह मामला सामने आया।

हिन्दुस्तान टाइम्स ने 28 अगस्त को पहली बार इसको लेकर रिपोर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि वह यह पता लगाए कि न्याय की ऐसी विफलता कैसे होने दी गई। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश में कहा गया था कि इस मामले के तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इस संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे। हम राज्य सरकार को उपरोक्त मामले में उचित जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देते हैं। आदेश में आगे कहा गया था कि हम जानना चाहते हैं कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई। याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी सात साल से ज्यादा समय तक जेल में क्यों रहा।

