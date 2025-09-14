‘सुपर मॉम’ वर्षा पटेल: 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर दिया इंटरव्यू और बन गई DSP

मध्य प्रदेश की एक बेटी वर्षा पटेल ने डीएसपी बनकर सफलता की नई इबारत लिखते हुए औरों के लिए भी बड़ी मिसाल पेश की है। वह सिजेरियन डिलीवरी से हुई अपनी 26 दिन की बेटी को गोद में लेकर MPPSC-2024 परीक्षा के इंटरव्यू के लिए पहुंची थीं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वर्षा पटेल की हकीकत है।

मैहर जिले के भरेवा गांव की बेटी वर्षा पटेल ने जीवन के कठिन संघर्षों, जिम्मेदारियों और मातृत्व की चुनौतियों के बीच वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल लगती है। वर्षा ने अपनी 26 दिन की नवजात बेटी को गोद में लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC-2024) परीक्षा का इंटरव्यू दिया। इसमें वह न केवल सफल रहीं, बल्कि डीएसपी पद पर चयनित होकर महिला वर्ग में प्रदेश की पहली रैंक भी हासिल की।

पिता की मौत के बाद भी नहीं टूटा हौसला वर्षा के पिता दमोह की एक सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करते थे। 2015 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। पिता की मौत के बाद परिवार को दमोह से मैहर आकर बसना पड़ा। पढ़ाई पर भी असर पड़ा, लेकिन वर्षा ने हार मानने के बजाय अफसर बनने का सपना और मजबूत कर लिया।

पति ने दिए पत्नी के सपनों को पंख 2017 में वर्षा की शादी रामनगर निवासी संजय पटेल से हुई। पति संजय ने पत्नी के सपनों को पूरा करने का जिम्मा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी में मैनेजर की अपनी नौकरी छोड़ दी और पत्नी वर्षा को एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए इंदौर भेजा। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संजय ने वर्षा के लिए मजबूत सहारा बनकर उनका हौसला बढ़ाया।

पांचवां प्रयास और गोद में बेटी वर्षा का यह पांचवां प्रयास था। इससे पहले तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। चौथे प्रयास में असफल होने के बाद वह गर्भवती हुईं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 22 जुलाई 2025 को सिजेरियन ऑपरेशन से उनकी बेटी श्रीजा का जन्म हुआ। महज 26 दिन बाद 18 अगस्त को वर्षा अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर भोपाल में इंटरव्यू देने पहुंचीं। मां होने की जिम्मेदारी और अफसर बनने का सपना दोनों को उन्होंने साथ लेकर चलने का साहस दिखाया।