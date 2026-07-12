हाथों पर मेहंदी से लिखा सुसाइड नोट, छिंदवाड़ा में बेटे की मौत के बाद मां ने की आत्महत्या
छिंदवाड़ा में 32 साल की महिला द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। महिला ने जान देने से पहले अपने शरीर पर मेहंदी से सुसाइड नोट लिखा। पुलसि ने इसकी रिकॉर्डिंग कराकर जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 32 साल की विवाहिता महिला द्वारा जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। महिला ने आत्महत्या करने से पहले अपने हाथों पर मेंहदी लगाई, जिसमें अपने दुख-दर्द बयां किए। पुलिस इसे सुसाइड नोट मानकर छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद छिंदवाड़ा के चौरई इलाके में सनसनी फैली हुई है।
मानसिक तनाव में थी महिला, कुछ समय पहले हुई थी बेटे की मौत
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। बताया जा रहा है कि उसकी शादी करीब 13 वर्ष पहले हुई थी और कुछ समय पूर्व बेटे की मृत्यु के बाद वह गहरे सदमे में थी। हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।
भाई ने बताया, लगातार परेशान कर रहा था पति
मृतिका के भाई ने आरोप लगाए है कि ससुराल पक्ष लंबे समय से प्रीति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इस संबंध में 2 से 3 बार थाने में शिकायत भी की। हर बार पति लखन वर्मा समझौते का भरोसा देकर उसे वापस ले जाता, लेकिन कुछ समय बाद फिर मारपीट और प्रताड़ना शुरू हो जाती थी। लगातार परेशान होकर प्रीति ने यह कदम उठाया।
कागज पर इसलिए नहीं लिखा सुसाइड नोट
भाई ने बताया कि प्रीति वर्मा की 13 साल पहले लखन वर्मा से शादी हुई थी। भाई हरिओम जांघेला ने बताया कि प्रीति को आशंका थी कि यदि वह कागज पर सुसाइड नोट लिखेगी तो ससुराल पक्ष उसे नष्ट कर सकता है। इसी वजह से उसने हाथ और पैरों पर मेहंदी से पूरी बात लिखी, ताकि कोई उसे मिटा न सके।
मेहंदी लिखे हाथों को माना गया सबूत
पुलिस का कहना है कि महिला ने हाथ-पैरों पर मेहंदी से जो बातें लिखी हैं, उनमें पति और ससुराल पक्ष का उल्लेख है। इन्हीं तथ्यों को साक्ष्य मानकर जांच की जा रही है। मायके पक्ष के बयान लिए जा रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है,जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने मेहंदी लिखे हाथों की कराई वीडियोग्राफी
चौरई टीआई मोहन मर्सकोले ने बताया, चन्हियाखुर्द निवासी 32 वर्षीय प्रीति पति लखन वर्मा ने शुक्रवार को जहर का सेवन कर लिया था। पुलिस ने साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए मेहंदी से लिखे संदेशों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई है, ताकि जांच में उनका उपयोग किया जा सके। परिजनों ने महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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