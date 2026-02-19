MP में बिगड़ा मौसम का मिजाज, 26 जिलों में गिरा पानी, 63 की गति से चली आंधी; गुरुवार को इन जिलों में अलर्ट
पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानो पर व ग्वालियर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा।
एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया है, और प्रदेश के कई हिस्सों में पानी गिरा है। गुरुवार दोपहर 1 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल, सागर और ग्वालियर संभागों के 26 से ज्यादा जिलों में जहां हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं चार जिलों में ओले भी गिरे है। इस दौरान धार के करीब नालछा में सबसे ज्यादा 26.2 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं श्योपुर जिले में 63 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलीं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 17 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने व तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है।
गुरुवार को इन 17 जिलों में बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने 19 फरवरी को प्रदेश के विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने या वर्षा होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान इन जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटा की गति से हवाएं भी चल सकती हैं।
बीते 24 घंटों में इन जिलों में गिरा पानी, 4 जगह गिरे ओले
प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, शाजापुर, देवास, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, बड़वानी, खरगोन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिलो में गरज-चमक और झंझावत के साथ पानी गिरा। वहीं नीमच, मंदसौर, श्योपुर और राजगढ़ जिलों में ओलावृष्टि हुई। बीते दिन प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया।
किस शहर में कितनी रफ्तार से चली हवा
श्योपुर में 63 kmph, सीहोर में 37 kmph, आगर में 37 kmph, भोपाल में 37 kmph, शाजापुर में 35 kmph, गुना में 31 kmph, राजगढ़ में 30 kmph, धार में 28 kmph, नीमच में 28 kmph, शिवपुरी में 28 kmph।
प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हुई वर्षा (मिमी में)
नालछा 26.2 मिमी, कराहल 11 मिमी, कोलारस 10 मिमी, देपालपुर 8.5 मिमी, आगर 8 मिमी, बदरवास 8 मिमी, इंदौर 7.3 मिमी, नागदा 7 मिमी, सारंगपुर 6.4 मिमी. बड़वाह 6 मिमी, श्योपुर 6 मिमी, गौतमपुरा 5.8 मिमी, शिवपुरी 5.3 मिमी, करेरा 5.2 मिमी, मुरैना 5 मिमी, सीहोर 5 मिमी, नरवर 5 मिमी, दतिया 4.8 मिमी, बैरसिया 4.4 मिमी, चिनोर 4.4 मिमी, भितरवार 4.2 मिमी, ठिकरी 4 मिमी, सेवढ़ा 4 मिमी, राघौगढ़ 4 मिमी, बमोरी 4 मिमी, आलोट 4 मिमी, धार 3.2 मिमी. गुना 3.2 मिमी, घाटीगांव 3.2 मिमी, हाटपिपल्या 3 मिमी, तिरला 3 मिमी, महू 3 मिमी, अलीपुर 3 मिमी, नीमच 3 मिमी, कालापीपल 3 मिमी, विजयपुर 3 मिमी, पोहरी 3 मिमी, बैराड़ 3 मिमी, डबरा 2.4 मिमी, हातोड़ 2 मिमी, भगवानपुरा 2 मिमी, सुवासरा 2 मिमी, खिलचीपुर 2 मिमी, जीरापुर 2 मिमी, जावर 2 मिमी, शुजालपुर 2 मिमी, बीरपुर 2 मिमी, खाचरौद 2 मिमी, उज्जैन 2 मिमी, महिदपुर 2 मिमी, कोलार 1.8 मिमी, अरेरा हिल्स, भोपाल 1.6 मिमी, ग्वालियर 1.6 मिमी, नबीबाग 1.5 मिमी, मनावर 1.5 मिमी, सेंधवा 1.3 मिमी, राजगढ़ 1.3 मिमी, भोपाल 1.3 मिमी, सांवेर 1.2 मिमी, श्यामपुर 1.1 मिमी, सुसनेर 1 मिमी, ईसागढ़ 1 मिमी, टोंकखुर्द 1 मिमी, दहीं 1 मिमी, रतलाम 1 मिमी, आष्टा 1 मिमी, खनियाधाना 1 मिमी, मोहनगढ़ 1 मिमी, घट्टिया 1 मिमी, विदिशा 1 मिमी, नटेरन 1 मिमी, पाटी 0.5 मिमी, कुंभराज 0.5 मिमी, गरोठ 0.5 मिमी और पृथ्वीपुर 0.5 मिमी।
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां
एक पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवातीय परिसंचरण के रूप उत्तर राजस्थान तथा निकटवर्ती पंजाब और हरियाणा के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किमी की ऊंचाई के बीच में स्थित है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर की ओर झुका हुआ है। एक ट्रफ, उत्तरी गुजरात से दक्षिण हरियाणा तक, राजस्थान के मध्य भाग से होकर औसत समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। उत्तर-पूर्वी भारत के ऊपर लगभग 213 किमी प्रति घंटा की गति से औसत समुद्र तल से 12.6 किमी ऊंचाई पर उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।