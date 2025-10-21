खरगोन में SI ने किया सुसाइड, लिव-इन पार्टनर से हुआ था विवाद

संक्षेप: MP के खरगोन जिला मुख्यालय पर अशोकनगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि लिव-इन पार्टनर से विवाद इसकी संभावित वजह हो सकती है।

मध्यप्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर अशोकनगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि लिव-इन पार्टनर से विवाद इसकी संभावित वजह हो सकती है। खरगोन कोतवाली प्रभारी बी.एल. मंडलोई ने बताया कि होटल गोपाल के कमरा नंबर 202 में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले 30 वर्षीय अक्षय सिंह कुशवाहा का शव रविवार को परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

पुलिस ने जांच का खुलासा करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर अक्षय सिंह का मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे खरगोन जिले के बिस्टान निवासी एक युवती के साथ वर्ष 2020 से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। अशोकनगर में पदस्थ होने के बावजूद दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था।