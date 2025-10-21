Hindustan Hindi News
खरगोन में SI ने किया सुसाइड, लिव-इन पार्टनर से हुआ था विवाद

संक्षेप: MP के खरगोन जिला मुख्यालय पर अशोकनगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि लिव-इन पार्टनर से विवाद इसकी संभावित वजह हो सकती है।

Tue, 21 Oct 2025 01:53 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन
मध्यप्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर अशोकनगर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि लिव-इन पार्टनर से विवाद इसकी संभावित वजह हो सकती है। खरगोन कोतवाली प्रभारी बी.एल. मंडलोई ने बताया कि होटल गोपाल के कमरा नंबर 202 में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले 30 वर्षीय अक्षय सिंह कुशवाहा का शव रविवार को परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

पुलिस ने जांच का खुलासा करते हुए बताया कि सब इंस्पेक्टर अक्षय सिंह का मोबाइल जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे खरगोन जिले के बिस्टान निवासी एक युवती के साथ वर्ष 2020 से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। अशोकनगर में पदस्थ होने के बावजूद दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था।

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात अक्षय ने अपनी महिला मित्र को उसके घर छोड़ने के बाद खरगोन के होटल गोपाल में ठहराव किया था। संभावना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। महिला मित्र ने पुलिस को बताया कि दोनों के परिवार शादी के लिए तैयार थे और वर्ष 2026 में उनका विवाह होने वाला था।

