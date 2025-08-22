student tooth broken due to beating by the principal, girls got angry and told all the misdeeds In MP MP में स्कूल प्रिंसिपल ने इतनी बेरहमी से की छात्रा की पिटाई, टूटा दांत लेकर थाने पहुंचे परिजन; मामला दर्ज, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
student tooth broken due to beating by the principal, girls got angry and told all the misdeeds In MP

MP में स्कूल प्रिंसिपल ने इतनी बेरहमी से की छात्रा की पिटाई, टूटा दांत लेकर थाने पहुंचे परिजन; मामला दर्ज

बच्ची ने बताया कि प्रिंसिपल सर हमेशा देर से स्कूल आते हैं। वे शराब पीकर आते हैं और स्कूल में भी दारू पीते हैं, और फिर गांजा भी पीने लगते हैं, और फिर सारा गुस्सा हम पर निकालते हैं। कई बार बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, यह एक दिन की बात नहीं है, कई महीनों से यही चलता आ रहा है।

Sourabh Jain, सतना, मध्य प्रदेश Fri, 22 Aug 2025 09:56 PM
मध्य प्रदेश में सतना जिले के मैहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने पांचवीं कक्षा की छात्रा को इतनी बेरहमी से पीटा की उसका दांत टूट गया। यह घटना जिले के नादन देहात थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित सरकारी स्कूल में हुई। घटना के बाद छात्रा के पिता अपनी बेटी और स्कूल की कुछ अन्य बच्चियों को लेकर थाने पहुंचे और आरोपी प्रिंसिपल की करतूत के बारे में बताया। आरोपी हेड मास्टर का नाम शिवराज सिंह बघेल है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बच्ची ने बताया कि उनके प्रिंसिपल हमेशा नशे में रहते हैं और स्कूल में भी शराब और गांजा पीते हैं। उसने बताया कि उनकी पिटाई से बच्चे कई बार बेहोश भी हो चुके हैं।

यह घटना जिले के उमरी फिफरी गांव में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 10 वर्षीय छात्रा अंशिका प्रजापति के साथ हुई। गुरुवार को जब 5वीं की छात्रा अंशिका प्रजापति खून से लथपथ घर पहुंची तो परिजन सन्न रह गए है। मासूम ने बताया कि उसकी पिटाई स्कूल के प्रिंसिपल ने की है। गुस्साए परिजन टूटे हुए दांत को सबूत के तौर पर लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शराब और गांजा पीकर करते हैं मारपीट

पीड़ित छात्रा अंशिका और स्कूल के अन्य बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल अक्सर शराब और गांजा पीकर स्कूल आते हैं। वह समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और आते ही बच्चों पर कहर बरपा देते हैं। कई बच्चों ने आरोप लगाया कि वह जातिगत भेदभाव भी करते हैं और कई बार इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि बच्चे घंटों तक बेहोश पड़े रहते हैं।

बच्ची का टूटा दांत लेकर पुलिस के पास पहुंचे परिजन।

पिता बोले- पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

पीड़ित बच्ची के पिता विश्वनाथ प्रजापति ने बताया कि यह स्कूल में हुई ऐसी पहली घटना नहीं है। प्रिंसिपल पहले भी कई बार बच्चों को बेरहमी से पीट चुका है, और इस बार तो उसने मेरी बेटी का दांत ही तोड़ दिया। इसलिए हम सबूत के तौर पर टूटे दांत को थाने लेकर जमा कराने आए हैं।

प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए नादन देहात थाना प्रभारी कमल नारायण बंजारे ने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ SC-ST एक्ट सहित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। छात्राओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जाएंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

