MP में एकतरफा प्यार में छात्र ने शिक्षिका पर पेट्रोल डाल लगा दी आग, सड़क के गड्ढे ने बचा ली युवती की जान

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्र ने स्कूल शिक्षिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में महिला बुरी तरह झुलस गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने इसे एकतरफा प्रेम प्रसंग का मामला बताया। साथ ही कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित स्कूल कार्यक्रम युवती साड़ी पहनकर गई थी, जिसे लेकर आरोपी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। जिसके बाद युवती ने उसे डांटते हुए इस बात की शिकायत स्कूल प्रशासन से कर दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपी ने मंगलवार को यह कदम उठाया। हालांकि शिक्षिका की सूझबूझ के चलते उसकी जान बच गई।

आरोपी युवक की पहचान 18 वर्षीय सूर्यांश कोचर के रूप में हुई है, जिसने 26 वर्षीय अतिथि शिक्षिका को जलाने की कोशिश की। पीड़िता की पहचान स्मृति दीक्षित के रूप में हुई है, जो महीने भर पहले ही कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में अतिथि शिक्षिका के साथ ही लैब तकनीशियन के रूप में पदस्थ हुई थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी भी इसी स्कूल का छात्र रहा है, और उसने पिछले साल ही 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। आरोपी करीब दो साल पहले से युवती को जानता था और उससे एकतरफा प्रेम में था। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र को कुछ साल पहले उस स्कूल से निकाल दिया गया था जहां पीड़िता युवती पढ़ाती थी। इसके बाद से वह दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था। हालांकि यह एकतरफा प्रेम 15 अगस्त को हुई घटना के बाद नफरत में बदल गया और उसने युवती से बदला लेने का मन बना लिया।

पुलिस के अनुसार, यह घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई जब आरोपी पेट्रोल से भरी बोतल लेकर शिक्षिका के घर पहुंचा। उसने बिना कुछ कहे शिक्षिका पर पेट्रोल उडेल दिया और फिर आग लगा दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में पीड़िता करीब 25 प्रतिशत तक जल गई, लेकिन उसकी एक समझदारी से उसकी जान बच गई। दरअसल आरोपी के आग लगाने के बाद खुद को बचाने के लिए स्मृति घर के बाहर सड़क किनारे बने गड्ढे में भरे पानी में लेट गई, और इसी वजह से उसकी जान बच गई।