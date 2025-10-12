इतना पीटा कि फट गई पैनक्रियाज, भोपाल में छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा; पुलिसवालों पर चलेगा हत्या का केस
बीते दिनों भोपाल में एक इंजीनियरिंग छात्र को पुलिसवालों ने जमकर पीटा था। इसके बाद छात्र की मौत हो गई थी। छात्र की मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि पुलिसवालों की पिटाई के कारण छात्र का आंदरूनी अंग अग्नाशय फट गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दोनों पुलिसवालों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि, दोनों अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या-क्या बताया गया
भोपाल के बीटेक छात्र की पुलिस की बर्बरता से मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिसवालों की करतूतों का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि पुलिसवालों की पिटाई के कारण उदित के अंदरूनी अंगों को काफी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा उसके कंधों, कमर, पेट और अन्य जगहों पर दर्जनों चोटों का पता चला है। डॉक्टरों ने छात्र की मौत की वजह आंतों को नुकसान पहुंचना बताया है।
अब चलेगा हत्या का केस
रात को घूम रहे बीटेक छात्र की मौत का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में कॉन्स्टेबल संतोष बामनिया और सौरभ आर्य बेतहाशा पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब दोनों ही पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। हालांकि, अभी तक दोनों पुलिसवाले गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।
छात्र उदित का पोस्टमार्टम टीआईटी कॉलेज के पांच डॉक्टरों ने मिलकर किया है। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि पिटाई के कारण उदित को अंदरूनी चोटें आई थीं। पिटाई के कारण उदित की आंखों, माथे, कंधों, पेट, कान सिर और पीठ पर गहरी चोट के काले निशान पड़ गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की अग्नाशय फटने के कारण मौत बताया गया है, जो संभवत: पीठ के निचले हिस्से में हमले के कारण हुआ होगा।