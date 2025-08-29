Street dogs mauled Elderly man body found in house in Indore तेज बदबू और आवारा कुत्ते; चाचा से मिलने पहुंचा था भतीजा, मंजर देख कांप उठी रूह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
तेज बदबू और आवारा कुत्ते; चाचा से मिलने पहुंचा था भतीजा, मंजर देख कांप उठी रूह

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सदर बाज़ार थाना अंतर्गत भिश्ती मोहल्ले में एक जर्जर घर से 80 साल के बुजुर्ग का अधखाया शव बरामद हुआ है। परिवारवाले और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो खौफनाक मंजर देख उनकी रूह कांप गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरFri, 29 Aug 2025 09:35 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सदर बाजार थाना अंतर्गत भिश्ती मोहल्ले में एक खंडहरनुमा घर से 80 साल के बुजुर्ग का अधखाया शव बरामद हुआ है। परिवारवाले और पड़ोसी घर के अंदर घुसे तो खौफनाक मंजर देख उनकी रूह कांप गई। वहां कुछ कुत्ते शव तो नोच रहे थे। बुजुर्ग की पहचान 80 साल के विजेंद्र सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। वह अकेले रहते थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे।

मीडिया रिपोर्ट मुताबिक उनके भतीजे प्रोफेसर अमिंद्र सिंह बैस उनसे मिलने उनके घर गए थे। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और घर से तेज बदबू भी आ रही थी। उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और फिर सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा। वह अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। अंदर बुजुर्ग का शव सड़ी गली हालत में थे और आसपास गली के कुत्ते थे।

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शव बुरी तरह सड़ चुका था, ऐसे में मौत के कारण का तुरंत पता लगाना मुश्किल हो रहा था। फोरेंसिक टीम बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक बुजुर्ग की मौत कुछ समय पहले हुई होगी। ऐसा लगता है कि कुत्ते घर में घुस आए और शव को नोच डाला। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

